"Musicie dokonać wyboru". Ukraina apeluje do swojego sąsiada

Siły Zbrojne Ukrainy opublikowały w mediach społecznościowych wideo-apel do ludności i personelu Sił Zbrojnych Republiki Białorusi, w którym proszą, aby Białorusini nie pozwolili Aleksandrowi Łukaszence na wciąganie ich w brudną wojnę Rosji z narodem ukraińskim.

„Siły Zbrojne Ukrainy apelują do narodu białoruskiego! Od wieków nasze narody łączyła przyjaźń i dobrosąsiedzkie stosunki, wiele razy w naszej historii walczyliśmy ze wspólnymi wrogami, zawsze się wspieraliśmy. Dziś wasze przywództwo przygotowuje się do przyłączenia się do rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę przez co wciągnie naród białoruski do brudnej wojny” – czytamy w przekazie wideo.

Tajna mobilizacja

Ukraińskie służby donoszą, że pod pozorem ćwiczeń na Białorusi rozpoczęła się tajna mobilizacja obywateli. Mińsk ma wystawić kilka oddziałów wojskowych, które na granicy z Ukrainą zostaną połączone z oddziałami rosyjskimi. Ukraińcy wskazuję, że Ukraina nie stanowi zagrożenia dla Białorusi.

„Od 24 lutego terytorium waszego państwa jest wykorzystywane do ataków rakietowych, powietrznych i artyleryjskich na terytorium Ukrainy. Atak na Kijów został przeprowadzony przez terytorium Białorusi. Ukraina jeszcze nie odpowiedziała na tę agresję. Cenimy przyjaźń między naszymi narodami bardziej niż reagowanie na zbrodnicze działania waszych przywódców. W swoich przemówieniach Łukaszenka mówi o nieistniejących zagrożeniach militarnych i gotowości do działań prewencyjnych" – podkreślono w apelu.

Ukraina: Nie chcemy tego

„Nawet jeśli białoruscy żołnierze odmówią walki z bratnim narodem ukraińskim, rosyjska część oddziału może ich do tego zmusić. Jeśli armia Białorusi poprze rosyjską agresję, odpowiemy z wykorzystaniem całego arsenału broni, z uderzeniami na obiekty wojskowe na terytorium waszego kraju” – dodano w apelu.

Ukraina nie chce, aby doszło do takiego rozwoju wypadków. Stąd Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy nagrał wspomniane wyżej wideo, w którym zwrócił się bezpośrednio do Białorusinów.

„Wzywamy wszystkich obywateli Białorusi, aby nie wykonywali rozkazów waszego kierownictwa, aby iść na wojnę z Ukrainą. Zgodnie z konstytucją Republiki Białorusi i normami prawa międzynarodowego te rozkazy są zbrodnicze. Wzywamy was do nie współdzielenia odpowiedzialności za zbrodnie wojenne popełnione już przez armię rosyjską na Ukrainie. Wzywamy, abyście nie ukrywali swoich synów, mężów, ojców, braci, którzy zginęli z powodu ambicji i strachu Putina i Łukaszenki przed utratą władzy” – zaapelowali Ukraińcy.

