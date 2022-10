"Złośliwa przyjemność". Ambasador Rosji przy ONZ opuścił salę obrad

Nebenzya zażądał potwierdzenia od Sekretariatu ONZ, że nie będzie prowadzone śledztwo w sprawie irańskich dronów kamikaze na Ukrainie i nazwał raport o dostawach tego sprzętu do Rosji fałszywką.

– Chciałbym uprzedzić z góry, że dzisiaj nie będę słuchał kolejnej rundy okrutnych tyrad przedstawiciela ukraińskiego reżimu i tym samym sprawię mu jakąś dziwną i złośliwą przyjemność, jaką z tego czerpie – stwierdził.

Rosjanin ucieka z sali

W odpowiedzi zastępca ambasadora Ukrainy Sergij Kyslytsia powiedział, że Nebenzya, który uciekł z sali, składał fałszywe oświadczenia na każdym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa.

– Cieszę się, że nasze starania o usunięcie Rosji z Rady Bezpieczeństwa przynoszą owoce, przynajmniej ambasador teraz opuścił Radę, ale nadejdzie dzień, kiedy Rosji w ogóle nie będzie w Radzie Bezpieczeństwa – powiedział Kyslytsia.

W swoim przemówieniu dotyczącym obecnej sytuacji w kraju przedstawiciel Ukrainy odniósł się do tego, co dzieje się w elektrowni wodnej Kachowka. Ze zdjeć satelitarnych wynika, że Rosjanie mogą planować wysadzenie znajdującej się tam zapory wodnej, co miałoby katastrofalne skutki.

– Mamy informacje, według których Federacja Rosyjska szykuje katastrofę na dużą skalę na południu Ukrainy. Jeśli rosyjscy terroryści wysadzą w powietrze zaporę na elektrowni Kachowka, ponad 80 osiedli, w tym Chersoń, i setki tysięcy ludzi tam mieszkających znajdzie się w strefie gwałtownej powodzi – powiedział ambasador Ukrainy.

Ponadto wezwał do pociągnięcia Iranu do odpowiedzialności za sprzedaż dronów i wszelkiej innej broni do Federacji Rosyjskiej.

Rosja w ONZ

Francja, USA, Chiny, Wielka Brytania i Rosja mają prawo weta w ONZ. Rosja wielokrotnie z niego korzystała, m.in. obiecując rezolucję wzywającą do wycofania swoich wojsk z Ukrainy.

Wiosną prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do wykluczenia Rosji ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa.

Stany Zjednoczone opowiedziały się za reformą Rady Bezpieczeństwa ONZ, stwierdzając, że Federacja Rosyjska uderzyła w same podstawy Karty Organizacji. A Turcja zadeklarowała, że popiera zniesienie prawa weta w systemie Rady.

Czytaj też:

Analityk ONZ o propozycjach Trumpa i Muska: Niebezpieczny precedens