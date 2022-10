Zjazd Komunistycznej Partii Chin. Ważny polityk wyprowadzony siłą z sali

Do nieoczekiwanego wydarzenia doszło w sobotę podczas uroczystości kończącej tygodniowy zjazd KPCh. Były przywódca kraju, Hu Jintao, został siłą wyprowadzony z ceremonii. Na razie nie wiadomo, z jakiego powodu jeden z najbardziej prominentnych chińskich polityków został wyproszony z sali. Zważywszy jednak na fakt, że wszelkie uroczystości państwowe w komunistycznych Chinach mają formę ściśle wyreżyserowanego spektaklu, powód wyprowadzenia Jintao musiał być ważny i nagły.

W mediach społecznościowy pojawiły się filmy, na których widać całe zajście.

twitter

Jintao usunięty z sali

Na nagraniach wideo z ceremonii widać, jak 79-letni Hu siedzi przy frontowym stole w Wielkiej Sali Ludowej w Pekinie, bezpośrednio obok swojego następcy, obecnego chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. W pewnym momencie podszedł do niego członek personelu.

Nadal siedząc, Hu wdał się w krótką rozmowę z mężczyzną, podczas gdy członek Komitetu Stałego Biura Politycznego Li Zhanshu, który siedział po jego drugiej stronie, trzymał rękę na plecach Hu.

Po chwili były prezydent Chin został postawiony na nogi przez członka personelu, który wziął go pod ramię. W tym czasie Kong Shaoxun, zastępca dyrektora Biura Generalnego Partii Komunistycznej i szef jej sekretariatu, podszedł do mężczyzn. Hu krótko z nimi rozmawiał i początkowo wydawał się niechętny do opuszczenia sali.

Następnie Jintao został usunięty przez dwóch mężczyzn z jego miejsca i wyprowadzony z sali. Jeden z nich trzymał go za ramię, na co patrzyli inni członkowie partii siedzący za głównym stołem. Okoliczności związane z wyjściem Hu nie są jasne.

Kiedy wychodził, Hu zatrzymał się i wydawał się mówić coś do Xi Jinpinga, a następnie poklepał premiera Li Keqianga po ramieniu. Zarówno Xi, jak i Li wydawali się kiwać głowami. Nie jest jasne, co obecny chiński przywódca odpowiedział Jintao.

Czytaj też:

Zaskakująca reakcja Chin na bombardowanie KijowaCzytaj też:

Wojna bez zasad. Chiński plan dominacji nad światem