"Utrata wagi i uporczywy kaszel". Media o zdrowiu Putina

Bliscy prezydenta Rosji Władimira Putina mają martwić się z powodu problemów ze zdrowiem polityka.

Jak podaje bloger Generał SVR – powołując się na źródła na Kremlu – polityk ma zmagać się z napadami kaszlu, brakiem apetytu i utratą wagi.Wcześniej źródło to podawało, że Putin cierpi z powodu nowotworu żołądka.

Dowodem na słaby stan zdrowia przywódcy miał m.in. być kaszel i cichy głos Putina, podczas spotkania z wicepremierem Dmitrijem Czernyszenką. Prezydent miał skracać rozmowę, aby jak najszybciej zakończyć spotkanie.

Jak spekulują media, konto "Generał SVR" najprawdopodobniej prowadzi były oficer rosyjskiego wywiadu, który ma swoje źródła na Kremlu.

"Zły stan zdrowia zmusza go do przyspieszenia wojny"

Już w lipcu brytyjskie media podawały, że stan zdrowia prezydenta pogarsza się, a Putin zajęty jest kwestią swojej politycznej spuścizny.

Były amerykański dyplomata Kurt Volker mówił wówczas, że pogarszający się stan zdrowia Władimira Putina zmusza go do przyspieszenia działań wojennych na Ukrainie.

– Z powodu presji wewnętrznej i złego stanu zdrowia Putin prowadzi wojnę – mówi Volker. Były dyplomata podkreślił, że nie zgadza się z głosami, że w najbliższym czasie nie zobaczymy końca Putina. – Wiele wskazuje na to, że jest w złym stanie. Innym powodem, dla którego tak mocno stara się ukraść te terytoria z Ukrainy, jest to, że chce, aby było to częścią jego osobistego dziedzictwa – ocenia.

Dalej Volker stwierdził, że na Putina narasta wewnętrzna presja spowodowana przeciągającymi się działaniami wewnętrznymi, sankcjami i działaniami Zachodu. Jego zdaniem z tych wszystkich powodów "w Rosji coś może pęknąć".

– I nie powinniśmy się tego bać. Powinniśmy wywierać presję na Rosję – dodał.

