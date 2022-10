USA. Sąd stanowy przywraca do pracy zwolnionych z powodu covidowej segregacji

Decyzja ta wreszcie przywraca do pracy wszystkich w stanie Nowy Jork, którzy zostali bezprawnie zwolnieni z powodu braku aplikacji preparatu na COVID 19. Sąd zarządził im wypłacenie zaległych pensji i potwierdził, że ich prawa zostały naruszone.

Sąd Najwyższy stanu Nowy Jork stwierdził w orzeczeniu z 24 października, że brak szczepienia nie powstrzymuje rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Nielegalne zwolnienia w administracji i służbach

Nowy Jork należy do miast w których segregacja sanitarna obywateli osiągnęła drastyczny poziom. Burmistrz miasta Eric Adams groził wcześniej, że jego administracja nie zatrudni ponownie pracowników, którzy zostali zwolnieni z powodu nieprzyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19.

Największy nowojorski ośrodek zdrowia – Northwell Health zwolnił w październiku 2021 roku 1,4 tys. pracowników. Podobna dyskryminacja miała miejsce m.in. w urzędach i w straży pożarnej.

Przedstawicielka Pfizera: Nie była testowana

W poniedziałek 10 października holenderski eurodeputowany Rob Roos zapytał przedstawicielkę firmy Pfizer – Janine Small, czy szczepionka na COVID była testowana pod kątem powstrzymywania transmisji wirusa przed wypuszczeniem jej na rynek. Pytanie padło w ramach prac specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego ds. COVID-19. Przedstawicielka Pfizera odparła, że "nie".

Rob Roos: Mit "robisz to dla innych"

Publikując fragment nagrania z przesłuchania przedstawicielki Pfizera przed komisją, europoseł Roos zamieścił swój komentarz.

– Usuwa to całą podstawę prawną "paszportu covidowego". "Paszport covidowy", który doprowadził do masowej dyskryminacji instytucjonalnej, ponieważ ludzie stracili dostęp do podstawowych części społeczeństwa – mówił dalej. – Uważam to za szokujące – wręcz karygodne – dodał.

– To jest skandaliczne. Miliony ludzi na całym świecie czuły się zmuszone do szczepień z powodu mitu, że "robisz to dla innych". Teraz okazało się, że jest to tanie kłamstwo. To powinno być ujawnione – skomentował Roos i poprosił do rozpowszechnianie nagrania.

twitter

Tymczasem Prokuratura Europejska potwierdziła, że wszczęła dochodzenie ws. zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 przez Unię Europejską.

Czytaj też:

Nowa informacja o badaniach szczepionek. Poseł Konfederacji: Kto jest teraz szurem?Czytaj też:

Floryda: Gubernator i sąd ochroniły pracowników miasta przed segregacją covidową