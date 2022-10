"Sprawy poszły naprzód". Zełenski przekazał nowe informacje o współpracy z Izraelem

Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Gwinei Bissau Oumarem Sissou Embalo w Kijowie, ukraiński przywódca przekazał, że dane izraelskiego wywiadu potwierdzają użycie przez Rosję irańskich dronów przeciwko Ukrainie. Tym samym Zełenski przyznał, że oba kraje rozpoczęły współpracę na gruncie wywiadowczym. Jednak, jak zaznaczył to "nie wystarczy".

Współpraca Ukrainy z Izraelem

Podczas konferencji z Embalo, Zełenski poświęcił dużo czasu relacjom z Izraelem.

– Wszyscy są zdezorientowani obecnym stanem naszej współpracy. Wszyscy chcą cieplejszych relacji, które istnieją między naszymi społeczeństwami. Oczywiście, będę szczery, jestem zadowolony, że w ostatnich dniach zaczęliśmy współpracować. Wywiady naszych krajów zaczęły wspólnie działać. Chcę powiedzieć, że widzę, iż sprawy poszły naprzód – powiedział Zełenski.

Mimo to, ukraiński przywódca powiedział, że współpraca służb z obu krajów "dziś nie wystarczy".

– Uważam, że Izrael jest państwem, które dogłębnie i szczegółowo wie, czym jest wojna i tragedia. I myślę, że powinien bardziej wspierać Ukrainę. Liczyliśmy na to od początku inwazji na pełną skalę – powiedział ukraiński przywódca i dodał, że Ukraina potrzebuje pomocy przywódców politycznych Izraela.

Irańskie drony

Ważną kwestią na polu współpracy wywiadów obu państw jest użycie przez Rosję irańskich dronów kamikaze do atakowania obiektów cywilnych. Służby izraelskie potwierdziły wcześniejsze ustalenia wywiadu ukraińskiego w tej sprawie.

– W ostatnich dniach to się zaczęło. Nie przekażę danych, o których dyskutuje nasz wywiad. Ale chcę powiedzieć, że potwierdzają to, co wiedział nasz wywiad. Wskazywaliśmy, że około 400 irańskich dronów zostało już użytych przeciwko ludności cywilnej Ukrainy – powiedział Zełenski.

W związku z tym prezydent Ukrainy podkreślił, że użycie 400 dronów w wojnie świadczy o tym, za jakim „dialogiem” i „pokojem” opowiada się Rosja.

– Jestem wdzięczny naszemu wojsku. Zestrzelono 69-70 proc. dronów. Nie jest to zły wynik, ale mimo wszystko składam moje kondolencje dla wszystkich, którzy stracili rodzinę i przyjaciół z powodu użycia irańskich dronów – powiedział Zełenski.

Prezydent powiedział, że Ukraina jest teraz na początku współpracy z Izraelem, za co jest mu wdzięczny, bo to pozytywny trend.

Czytaj też:

Zełenski: To będzie najtrudniejsza zima w naszej historii