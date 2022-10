Kapelan armii ukraińskiej, jezuita o. Andrij Zelinski, w wywiadzie dla "America Magazine" wskazuje, że choć "obserwuje kolejne przypadki ginących cywilów [...] i pozostaje obecny na linii frontu od 2014 roku", to jednak mitem jest uleganie lękowi w nadziei, że "uniknie się sprowokowania czegoś gorszego".

Duchowy w wywiadzie podkreśla, że ataki rosyjskie przerażają, ale Ukraińcy "nie mają innego wyboru poza walką".

"Widziałem zatrwożenie w oczach mieszkańców ukrytych w metrze"

W rozmowie o. Zelinski wspomina dzień 10 października, gdy Rosja przeprowadziła serię ostrzałów rakietowych w akcie odwetu za wybuch na moście krymskim. Jezuita był wówczas w Kijowie w trakcie porannego biegania, "gdy trzy pociski wybuchły dokładnie na tej ulicy, gdzie się znajdował".

Tamtej doby "widział zatrwożenie w oczach mieszkańców ukrytych w metrze". Jednocześnie ci sami ludzie łączyli się we wspólnym śpiewie pieśni patriotycznych. – Widzieliśmy już tak dużo. Straciliśmy ponad 100 tys. osób – mówi kapelan i zaznacza, że w takiej sytuacji nie wierzy w powodzenie rosyjskiej strategii zastraszania.

Dodaje, że choć wojsko jego ojczyzny "nie składa się z zawodowych żołnierzy, lecz ze śpiewaków operowych, nauczycieli, wykładowców itd.", to jednak prezentuje wysokie morale, wiedząc, że "walczy za swoje rodziny, za niepodległość Ukrainy i za siebie samych".

"Trzeba się modlić za agresora"

W kwestii perspektywy negocjacji na linii Rosja-Ukraina, duchowny pyta retorycznie: "jak może dojść do negocjacji, gdy rosyjska pozycja wyjściowa brzmi następująco: »albo zrobisz to, co chcemy, albo cię zabijemy«?".

Podkreśla też, że jako Zachód "jesteśmy współwinni dzisiejszych działań Putina", w tym zagrożenia nuklearnego. – Nie chcieliśmy bowiem nazwać rzeczy po imieniu – w 2014 r. Kapelan podkreśla, że nie można ulec szantażowi jądrowemu agresora. Mówi: "Trzeba się za niego modlić. Trzeba modlić się o nawrócenie Rosji. Nie wiem, co więcej możemy zrobić".

Jednocześnie o. Zelinski przypomina często zapominane wezwanie Jezusa, aby się nie bać. – Jeżeli stoisz po stronie prawdy, po stronie dobra, wszystko inne pozostaje w rękach Bożych – konkluduje.

Czytaj też:

Mocne oskarżenia Putina wobec Zachodu. "Rosja musi się bronić"Czytaj też:

Ukraina ostrzelała rosyjskie koszary? "60 osób zabitych"