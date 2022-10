Mąż Nancy Pelosi zaatakowany we własnym domu

Napastnik brutalnie zaatakował Paula Pelosiego, męża spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, po włamaniu do domu w San Francisco. CNN informuje, że mężczyzna był uzbrojony w młotek. Jak podają amerykańskie media, nie jest na razie jasne, jak sprawcy ataku udało mu się wtargnąć do domu. Nie wiadomo też, jakie były motywy jego działania. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone przez FBI i policję San Francisco.

Napastnik został aresztowany. Pelosi został przewieziony do szpitala.

Pelosi wraca do zdrowia

W chwili napaści Nancy Pelosi przebywała w Waszyngtonie. Jej biuro prasowe przekazało, że 82-letni mąż spikerki Izby Reprezentantów trafił do szpitala. W komunikacie podano, że zgodnie z oczekiwaniami Paul Pelosi ma całkowicie wrócić do zdrowia. "Oczekuje się, że całkowicie wróci do zdrowia" – poinformowano w komunikacie.

Służby prasowe Białego Domu podały z kolei, że prezydent USA Joe Biden rozmawiał już ze spikerką Pelosi, która zwróciła się o uszanowanie prywatności jej rodziny. "Prezydent modli się za Paula i całą rodzinę Nancy Pelosi. Rano zadzwonił do spikerki, by wyrazić swoje wsparcie po tym strasznym ataku" – przekazała w oświadczeniu rzecznik prasowa Białego Domu.

Paul Pelosi jest biznesmenem. Zajmuje się m.in. nieruchomościami.