MO Ukrainy: Irański dron ma część zamienną produkcji ukraińskiej

W niedzielę sprawę opisał portal internetowy "Ukraińskiej Prawdy". Według relacji resortu obrony Ukrainy, miesiąc temu działa przeciwlotnicze zestrzeliły Mohajer-6, po czym sprzęt wpadł do Morza Czarnego. Specjaliści ukraińskiego ministerstwa rozebrali więc irański dron, wykorzystywany przez wojska rosyjskie na wojnie, na części zamienne i zbadali go. Dzięki działaniom Ukraińcom udało się znaleźć dowody na pochodzenie urządzenia, wykryto bowiem między innymi napis w języku perskim. Jak przekazano, trzy czwarte wszystkich komponentów to części wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

– Są komponenty z Japonii, Chin, Szwecji i Austrii. Jest nawet produkcja ukraińska – jeden komponent, ale jest. Teraz nasze służby dowiedzą się, jak to tam się dostało – oznajmił jeden z przedstawicieli ukraińskiego MO. Co ważne, wszystkie komponenty są dostępne na wolnym rynku, więc teoretycznie każdy cywil może je kupić.

Irańskie drony na wojnie

Jakiś czas temu szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Hosejn Amir Abdollahijan zaprzeczył, że Iran dostarcza Rosji drony – kamikadze Shahed-136. Polityk zapewnił także, że Teheran szanuje integralność terytorialną Ukrainy. W jednym z komunikatów, umieszczonych w mediach społecznościowych, irański polityk oznajmił, iż jego kraj chce zakończenia wojny, a nawet podejmuje próby doprowadzenia do zakończenia walk poprzez dyplomacje. Wezwał też Europejczyków, aby przyjęli "realistyczne podejście" w tej sprawie.

Wcześniej USA oficjalnie potwierdziły zaangażowanie Teheranu w wojnie na Ukrainie. Taką informację przekazał koordynator komunikacji strategicznej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu w Waszyngtonie John Kirby. Wskazał przy tym, że Iran sprzedał drony – kamikaze Rosji, a także wysłał swój personel na okupowany Krym, aby pomóc w atakowaniu ukraińskich miast za pomocą tych dronów.

