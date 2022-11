Biały Dom: Korea Północna potajemnie dostarcza Rosji amunicję

– We wrześniu KRLD publicznie zaprzeczyła, jakoby zamierzała dostarczać amunicję do Rosji. Jednak nasze informacje wskazują, że KRLD potajemnie dostarcza znaczną ilość pocisków artyleryjskich do wojny Rosji z Ukrainą – powiedział Kirby w telewizji CNN.

Tłumaczył, że reżim w Pjongjangu stara się ukryć prawdziwe przeznaczenie dostaw i udaje, że broń trafia do krajów na Bliskim Wschodzie lub w Afryce Północnej.

Zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA Vedant Patel stwierdził wcześniej, że Rosja "zaangażowana jest w zakup milionów pocisków artyleryjskich z Korei Północnej do użytku na Ukrainie".

Wojna na Ukrainie. Kim wspiera Putina

W połowie sierpnia prezydent Rosji Władimir Putin napisał list do przywódcy KRLD Kim Dzong Una, w którym stwierdził, że oba kraje "wspólnymi siłami rozszerzą wszechstronne i konstruktywne stosunki dwustronne".

Reuters zwraca uwagę, że izolowana na arenie międzynarodowej Korea Północna zadeklarowała swoje poparcie dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

W lipcu KRLD poszła śladami Rosji i Syrii, uznając regiony Doniecka i Ługańska za niepodległe republiki, co skłoniło Kijów do zerwania stosunków dyplomatycznych z Pjongjangiem.

Putin wywołał największy konflikt w Europie od 1945 r.

Atakując Ukrainę, Putin wywołał największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

Rosja nie nazywa swoich działań przeciwko Ukrainie wojną, lecz "specjalną operacją wojskową" i domaga się od Kijowa "demilitaryzacji i denazyfikacji" kraju, a także uznania zaanektowanego w 2014 r. Krymu za rosyjski.

