Św. Hubert. 3 listopada czcimy patrona myśliwych

Na przestrzeni lat powstało ok. sześć życiorysów św. Huberta. Jednak nie wszystkie zawarte w nich informacje, można uznać za wiarygodne. Co nie zmienia faktu, że ilość żywotów wskazuje, że św. Hubert cieszył się czcią wśród wiernych.

Hubert, następca św. Lamberta

Hubert urodził się w VII wieku, ok. 655 roku. Był potomkiem królewskiego rodu Merowingów. Był uczniem św. Lamberta, biskupa Maastricht. Ok. 704 roku sam został biskupem tego miasta. Gdy sprawował urząd biskupa Maastricht, przeniósł relikwie św. Lamberta do Liege. Tam wybudowano kościół ku czci św. Lamberta.

Kiedy Hubert został biskupem, jego diecezja była praktycznie pogańska. Jego największą misją było zatem nawrócić jak największą liczbę wiernych. Wytrwale nawiedzał miasta i wioski Brabancji i Ardenów. Z czasem (ok. 717 roku) przeniósł stolicę biskupią z Maastricht do Liege. 10 lat później zmarł. Został pochowany w katedrze w Liege.

Dowód na świętość biskupa Huberta?

Po 16 latach zdecydowano się odkryć grób biskupa Huberta. Jego ciało i szaty, w które był okryty okazały się nietknięte rozkładem. Wręcz przeciwnie, po otwarciu grobu rozeszła się miła woń.

Postanowiono wtedy umieścić relikwie Huberta w kościele św. Piotra i Pawła. Stało się to 3 listopada 743 r. Na pamiątkę tego dnia wspomnienie św. Huberta obchodzi się właśnie 3 listopada. Część relikwii przeniesiono do Andage. Miejscowość ta w 825 roką otrzymała nazwę St. Hubert. Po tych wydarzeniach kult św. Huberta zaczął się rozszerzać. Szczególnie w Anglii, w Polsce i w Hiszpanii.

Św. Hubert – patron myśliwych

Biskup Hubert stał się jeszcze bardziej popularny, po tym jak z jego osobą połączono legendę o polowaniu. Gdy Hubert był jeszcze młody i pełnił służbę u króla francuskiego Dietricha III, miał w czasie polowania ujrzeć jelenia z krzyżem w rogach. Jeleń miał mu przekazać, by ten zostawił pogaństwo i dobra tego świata, a w zamian za to oddał się na służbę Bogu. Polowanie odbywało się w Wielki Piątek.

To właśnie ta legenda sprawiła, że św. Hubert jest dziś czczony jako patron myśliwych. Św. Hubertowi przypisywano mu także opiekę nad osobami dotkniętymi wścieklizną. Św. Hubert czczony jest również jako patron chorych na epilepsję i lunatyków.

Co to jest Hubertus?

Dzień św. Huberta, czyli tzw. Hubertus to dzień szczególnie ważny dla myśliwych, jeźdźców i leśników. Hubertus to święto organizowane przez jeźdźców na zakończenie sezonu jeździeckiego. Z kolei myśliwi organizują Hubertusa na początku sezonu polowania jesienno-zimowego. Zazwyczaj dzień św. Huberta przypada w okolicach 3 listopada, kiedy Kościół katolicki wspomina postać świętego.

Współcześnie, w polskiej tradycji łowieckiej, w dzień św. Huberta organizuje się tzw. hubertowiny, czyli zbiorowe polowanie. Ma ono szczególnie uroczysty charakter, z zachowaniem historycznych wzorców i ceremoniałów (m.in. sygnałów łowieckich).

Z kolei jeźdźcy (Hubertus konny) organizują gonitwę. Polega ona na ściganiu konno tzw. lisa, czyli jeźdźca z ogonem przypiętym do lewego ramienia. Wygrywa ten, kto zerwie ogon. Wygrany ma prawo wykonać rundę honorową wokół miejsca pogoni, a w przyszłym roku sam ucieka jako lis.

