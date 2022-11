Niepokojące słowa prezydenta Chin. Szykuje kraj do "każdej wojny"

– Chiny skupią się na przygotowaniu do wojny, ponieważ bezpieczeństwo kraju jest coraz bardziej niestabilne i niepewne – oświadczył prezydent Xi Jingping, cytowany przez agencję Reutera.

Prezydent Chin zaznacza, że jego kraj będzie teraz kompleksowo wzmacniać potencjał militarny, przeprowadzać szkolenia w armii i przygotowania do "każdej wojny".

W Chin uznają Tajwan za część ChRL. Pekin dąży do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości użycia siły.

Chiny ocenzurowały wystąpienie szefa RE. Oto, co miał powiedzieć

Chińskie władze nie pokazały przemówienia szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela, w którym miał skrytykować atak Rosji na Ukrainę i wezwać do zmniejszenia zależności handlowej UE od Chin.

Nagrane wcześniej wystąpienie Michela miało być jednym z kilku przemówień światowych przywódców i szefów organizacji międzynarodowych, w tym prezydenta Chin Xi Jinpinga, podczas otwarcia międzynarodowych targów China International Import Expo (CIIE) – przekazało agencji Reutera trzech europejskich dyplomatów, którzy zastrzegli sobie anonimowość.

Rzecznik Michela Barend Leyts powiedział, że przewodniczący RE został zaproszony do udziału w targach w Szanghaju i że zgodnie z prośbą Chińczyków przekazano im wideo z wystąpieniem Michela, które ostatecznie nie zostało pokazane.

Co miał powiedzieć Michel?

Unijni dyplomaci przekazali, że przemówienie szefa Rady Europejskiej miało być mocno krytyczne wobec "nielegalnej wojny Rosji z Ukrainą". Michel miał powiedzieć m.in., że Europa wyciąga z tej wojny "ważne lekcje" oraz wezwać Chiny, aby "zrobiły więcej i położyły kres rozlewowi krwi na Ukrainie".

Przewodniczący RE miał zwrócić uwagę na nadmierne uzależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych, co prowadzi do nierównowagi handlowej. "Odnosi się to również do naszych stosunków handlowych z Chinami" – miał powiedzieć Michel.