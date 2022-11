Złe wieści dla Ukrainy. USA nie dostarczą zaawansowanych dronów

"Pentagon odrzucił prośbę z powodu obaw, że dostarczenie dronów Gray Eagle MQ-1C może eskalować konflikt i zasygnalizować Moskwie, że Stany Zjednoczone dostarczają broń, która może celować w pozycje w Rosji.

Istnieje również obawa, że technologia na pokładzie drona może zostać skradziona na polu bitwy, ale to nie jest główny powód decyzji" – podał dziennik "The Wall Street Journal", który cytuje serwis rp.pl. Drony moą latać przez 24 godziny, co otwiera wiele możliwości na polu walki.

Na nic naciski kongresmenów

Rzecznik General Atomics potwierdził, że firma została poinformowana o decyzji. Jednocześnie producent dronów odmówił komentarza w sprawie szczegółów.

Na przekazanie sprzętu walczącej z Rosja Ukrainie naciskali członkowie Kongresu z obu partii. We wrześniowym liście 17 kongresmenów wezwało administrację do przyspieszenia procesu przeglądu dotyczącego dostawy Grey Eagles.

Decyzja zapadła, gdy Rosja ogłosiła w środę wycofanie swoich wojsk z Chersonia i okolic, co może być jednym z największych odwrotów od czasu lutowej inwazji. Ukraińcy ostrzegają, że Rosja może blefować i że znaczna liczba żołnierzy pozostaje w Chersoniu – wskazuje "WSJ".

Erdogan: Najnowsza decyzja Rosji jest pozytywnym i ważnym krokiem

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan skomentował decyzję rosyjskiego dowództwa o wycofaniu się z zachodniego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim. Jak wskazał, jest to pozytywna i ważna decyzja, która jednak nie wstrzyma tureckich wysiłków zmierzających do rozpoczęcia rozmów pokojowych między Moskwą a Kijowem. Słowa tureckiego przywódcy padły podczas spotkania z ministrami przed podróżą Erdogana do Uzbekistanu.

– Oczywiście nie można podać dokładnej daty zakończenia konfliktu] Jednak najnowsza decyzja Rosji w sprawie Chersonia jest oczywiście pozytywnym i ważnym krokiem – powiedział Erdogan.

