"Nie przeciągajcie tego". Zełenski mocno do rosyjskich żołnierzy: To jedyna opcja

Zełenski w swojej codziennej odezwie wideo do narodu zwrócił się tym razem do rosyjskich najeźdźców oraz ich współpracowników. Prezydent Ukrainy wezwał pozostających w wyzwolonym Chersoniu Rosjan do ujawnienia się i zapewnił, że będą traktowani zgodnie z prawem międzynarodowym.

– Chcę przekazać specjalną wiadomość dla tych rosyjskich żołnierzy, najemników i kolaborantów, którzy zostali porzuceni w Chersoniu i innych miastach południa. Jedyną szansą na zbawienie jest dla was poddanie się ukraińskiej niewoli. Gwarantujemy, że będziecie leczeni w zgodnie z prawem i normami międzynarodowymi – powiedział ukraiński prezydent.

Zełenski zaapelował także do tych rosyjskich żołnierzy, którzy przebrali się w cywilne ubrania i ukrywają się.

– Chcę powiedzieć, że się nie ukryjecie. I tak was znajdziemy. Nie przeciągajcie tego. Dobrowolne zostanie więźniem ukraińskim to jedyna opcja dla wszystkich okupantów – dodał szef ukraińskiego państwa.

Wyzwolenie Chersonia

11 listopada, wojska ukraińskie wkroczyły do Chersonia, który był okupowany niemal od początku wojny.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malyar wyjaśniła, że obecnie wojska ukraińskie zbliżają się do Chersoniu, a do miasta wkroczyły jednostki specjalne.

Jednocześnie Sztab Generalny Sił Zbrojnych poinformował, że zaawansowane jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy działające na kierunku chersońskim dotarły już w niektórych miejscach na prawy brzeg Dniepru, dodając, że środki mające na celu rozpoznanie i zniszczenie wroga pozostają w użyciu. Ze względów bezpieczeństwa oficjalna publikacja wyników operacji zostanie podana później.

Wcześniej Siły Zbrojne nagrały przekaz wideo do wojska rosyjskiego i białoruskiego. Namawiali ich do poddania się.

