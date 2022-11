Co zrobią Ukraińcy po wyzwoleniu Chersonia? Zełenski odpowiada

11 listopada Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) poinformował o wyzwoleniu Chersonia. Mieszkańcy miasta z ukraińskimi flagami zebrali się w centrum, aby powitać wkraczających żołnierzy ukraińskich.

"Chersoń wraca pod kontrolę Ukrainy, do miasta wkraczają jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy. Trasy odwrotu rosyjskich najeźdźców znajdują się pod kontrolą ogniową armii ukraińskiej. Wszelkie próby przeciwstawienia się Siłom Zbrojnym Ukrainy będą powstrzymane" – przekazał HUR w oświadczeniu.

Wycofanie wojsk z Chersonia na lewy brzeg Dniepru Rosja ogłosiła 9 listopada. Rozkaz wydał rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu po konsultacji z dowódcą wojsk rosyjskich na Ukrainie, generałem Siergiejem Surowikinem.

Rosjanie zdobyli Chersoń na początku marca, w pierwszych dniach po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Było to jedyne miasto obwodowe zajęte przez wojska rosyjskie od początku wojny.

Zełenski w Chersoniu: Idziemy dalej

W poniedziałek do Chersonia przyjechał prezydent Ukrainy. – Idziemy krok po kroku do wszystkich czasowo okupowanych terytoriów naszego kraju – powiedział Wołodymyr Zełenski, cytowany przez agencję UNIAN. – To długa i trudna droga, ale idziemy dalej. Jesteśmy gotowi na pokój, ale dla całego naszego kraju – podkreślił.

– Szanujemy prawo międzynarodowe i suwerenność każdego państwa, a teraz chodzi o suwerenność naszego państwa, dlatego walczymy z rosyjską agresją – dodał.

Tłumaczył, że Ukraina nie wierzy oświadczeniom Rosji, która próbuje wprowadzić w błąd społeczność międzynarodową i nadal będzie wyzwalać terytoria okupowane. – Interesuje nas tylko deokupacja naszego kraju, naszych terytoriów – oświadczył.

Zełenski stwierdził, że Ukraina płaci wysoką cenę za zwycięstwa na froncie, bo wróg nie chce dobrowolnie oddać tego, co zdobył. Jak dodał, wojska rosyjskie uciekły z Chersonia, ponieważ zostały otoczone przez siły ukraińskie.

