Media: USA zmusiły Izrael do pomocy Ukrainie

Gazeta dowiedziała się od trzech wysokich rangą europejskich dyplomatów, że Stany Zjednoczone zwróciły się kilka tygodni temu do izraelskiego rządu i nakłoniły go do współpracy z NATO i Zachodem w walce z Rosją i prezydentem Władimirem Putinem.

Amerykanie chcieli, aby Izrael dostarczył Ukrainie baterie przeciwlotnicze. Jednak po rozmowach między oboma rządami i naradach izraelskich władz ze służbami bezpieczeństwa postanowiono zamiast tego sfinansować "materiały strategiczne".

Decyzję zatwierdzili premier Jair Lapid i minister obrony Benny Gantz. Zarówno biuro Lapida, jak i ministerstwo obrony Izraela odmówiły komentarza w tej sprawie.

Kraj NATO wysłał pomoc na Ukrainę

Kwota o wartości kilku milionów dolarów miała zostać przekazana państwu członkowskiemu NATO, które jest głęboko zaangażowane w dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę. To ten kraj miał zakupić "materiały strategiczne" i wysłać je na Ukrainę.

Anonimowe źródła, na które powołuje się "Haaretz", poprosiły, by nie ujawniać szczegółów dotyczących przekazanych materiałów.

Decyzja w tej sprawie miała być jednorazową umową. Nowy rząd kierowany przez Benjamina Netanjahu będzie musiał teraz zdecydować, czy kontynuować to porozumienie.

Izrael boi się zemsty Putina?

Gazeta ustaliła również, że ministerstwo obrony Izraela ostatnio złagodziło swoje wytyczne i zgodziło się, aby członkowie NATO, tacy jak Wielka Brytania, mogli dostarczać Ukrainie systemy uzbrojenia zawierające izraelskie komponenty, takie jak systemy elektrooptyczne i systemy kierowania ogniem.

Jak pisze "Haaretz", Izrael obawia się, że wszelkie dostawy wojskowe na Ukrainę, nawet sprzęt obronny, rozgniewa Putina, który może się zemścić, ograniczając Izraelowi swobodę działania w atakowaniu irańskich celów w Syrii. Jak dotąd Putin i jego wojsko przymykali oczy na naloty przypisywane Izraelowi, a nawet milcząco zachęcali Izrael do działania według własnego uznania.

