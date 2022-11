Łukaszenka odwołał dowódcę sił powietrznych Białorusi

Generał dywizji Igor Gołub został odwołany do rezerwy ze stanowiska dowódcy Sił Powietrznych i Wojsk Obrony Powietrznej.

Generał Gołub odwołany

Jak podają media, Gołub został zwolniony ze względu na wiek. Ma obecnie 55 lat. Wojskowy zachował prawo noszenia munduru i insygniów wojskowych. Według portalu zerkalo.io Łukaszenka podpisał dekret w tej sprawie 18 listopada.

Gołub urodził się w 1967 roku w Czernihowie na Ukrainie. Jest absolwentem Czernihowskiej Wyższej Wojskowej Szkoły Lotniczej. Stanowisko dowódcy Sił Powietrznych i Wojsk Obrony Powietrznej Republiki Białoruś objął w sierpniu 2017 r.

Białoruski resort obrony oskarża Warszawę

W ostatnim czasie z Białorusi płyną wobec Polski mocno nieprzyjazne twierdzenia. Tamtejszy resort obrony opublikował oświadczenie zastępcy szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi ds. kierowania walką generała majora Walerija Hniłozubowa. Wojskowy wysuwa wobec Polski podejrzenia, jakoby szykowała się do wojny ofensywnej.

"W zawrotnym tempie przebiega militaryzacja państw sąsiednich, przede wszystkim Rzeczypospolitej Polskiej. To kurs polityczny, który wyraźnie wskazuje na przygotowanie Warszawy do wojny, przy czym nie obronnej, jak próbuje to przedstawić polskie kierownictwo wojskowe i polityczne" – pisze Hniłozubow.

Zdaniem białoruskiego dowództwa, działania podejmowane przez stronę polską w zakresie zbrojeń, mają pozwolić na "samodzielne prowadzenie operacji wojskowych o ograniczonych celach, właściwie bez wsparcia NATO".

