Desant z Florydy

Club for Growth (Klub na rzecz wzrostu) stawał murem za Trumpem w obu ostatnich wyścigach prezydenckich. Ta konserwatywna organizacja lobbingowa wydaje dziesiątki milionów dolarów na wsparcie kandydatów, którzy opowiadają się za niskimi podatkami i tworzeniem klimatu przyjaznego dla biznesu. W zeszłym tygodniu Donald Trump musiał przeżyć nie lada szok, gdy zobaczył, co szef Club for Growth opowiada o nim w mediach. David McIntosh przekazał portalowi „Politico” sondaże zamówione przez jego organizację, z których ma wynikać, że w Iowa i New Hampshire, czyli w pierwszych stanach, w których odbędą się najbliższe republikańskie prawybory, Donald Trump zajmuje drugie miejsce. Na szczycie podium znalazł się w tych badaniach 44-letni Ron DeSantis, gubernator Florydy, który zmiótł w ostatnich wyborach swoich demokratycznych przeciwników w tym stanie i staje się coraz większą gwiazdą Partii Republikańskiej.

„Republikanie muszą się zjednoczyć za silnym kandydatem i za programem, który pokazuje wyborcom prawdziwe rozwiązania, dzięki którym uda się pokonać w 2024 r. Bidena i demokratów – powiedział »Politico« McIntosh. – Nasze sondaże pokazują, że republikańscy wyborcy widzą, iż zachowanie Trumpa wobec innych republikanów jest przeciwskuteczne i uderza w jego poparcie”. Również w kluczowych stanach Georgia i Floryda według sondaży Club for Growth DeSantis ma mieć sporą przewagę nad Trumpem. – Ostatnie wybory połówkowe były wielkim zwycięstwem DeSantisa i ogromną porażką dla Trumpa. Myślę, że Trump obawia się DeSantisa, i prawdę mówiąc, ma ku temu wszelkie powody – mówi „Do Rzeczy” prof. David Jackson, politolog z Bowling Green State University w Ohio. – DeSantis to spore zagrożenie dla Trumpa. Jest gubernatorem dużego stanu, gdzie właśnie uzyskał reelekcję z ogromną przewagą głosów. Można o nim powiedzieć, że to właściwie Trump bez całego „bagażu” Trumpa. DeSantis wprowadza w życie politykę Trumpa i może być dla niego realnym zagrożeniem w walce o nominację w 2024 r.