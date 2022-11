Rosja nie chce odejścia Zełenskiego? Zaskakujące słowa Pieskowa

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekonywał, że Rosja osiągnie zaplanowane cele "specjalnej operacji wojskowej" na Ukrainie.

twitter

Jednocześnie polityk podkreślił, że celem działań Moskwy nie była i nie jest zmiana władzy w Kijowie.

Pieskow odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który przekonuje, że Moskwa nie chce podejmować negocjacji z Kijowem, ale dąży do zawieszenia działań wojennych. Jak wskazują eksperci, Rosja może starać się "zamrozić" konflikt na Ukrainie, aby zebrać siły potrzebne do dalszej walki.

Co dalej z wojną na Ukrainie?

Kilka dni temu ukraińska agencja informacyjna Unian podała, że podczas rozmów z zachodnimi partnerami Zełenski miał otrzymać sygnały, że prezydent Rosji Władimir Putin chce bezpośrednich negocjacji.

– Otrzymałem sygnały, że Putin chce bezpośrednich negocjacji. Takie sygnały otrzymałem. Zaproponowałem formę publiczną, bo Rosja prowadzi publiczną wojnę – powiedział prezydent w rozmowie z ukraińskimi mediami.

Zełenski potwierdził też spotkanie z dyrektorem CIA Williamem Burnsem w Kijowie. Prezydent dodał, że Burns przebywał w stolicy podczas masowego rosyjskiego ataku rakietowego na terytorium Ukrainy.

Rozmowy z Rosją

7 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raz kolejny ogłosił warunki negocjacji z Rosją. Są nimi: bezpieczeństwo radiacyjne i jądrowe, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne, uwolnienie wszystkich więźniów i deportowanych, wdrożenie Karty Narodów Zjednoczonych i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy i ładu światowego.

Ukraina domaga się także wycofania wojsk rosyjskich i zaprzestania działań wojennych, przywrócenia sprawiedliwości, przeciwdziałania zbrodniom przeciwko środowisku, niedopuszczeniu do eskalacji i podpisania dokumentu o zakończeniu wojny.

Na postulaty Zełenskiego odpowiedziała Rosja. Jak stwierdził jej minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow, ukraińskie warunki są "nierealne i nieadekwatne do sytuacji".

Czytaj też:

Wiceszef MSZ: Rosja nie może być traktowana jako partner do dyskusjiCzytaj też:

"To nie spowodowałoby wojny z Rosją". Kumoch o incydencie w Przewodowie