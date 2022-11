Ukraina: Kolejny zmasowany atak rakietowy wojsk rosyjskich

W najnowszym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w ciągu minionej doby rosyjska armia przeprowadziła: 78 ataków rakietowych, 23 ataki lotnicze, ponad 70 ostrzałów miejscowości i ukraińskich pozycji z wykorzystaniem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Ponadto, podczas zmasowanego ataku na budynki mieszkalne i infrastrukturę energetyczną w Kijowie, całym obwodzie kijowskim, a także w obwodach winnickim, lwowskim, kirowohradzkim, zaporoskim, charkowskim i donieckim wystrzelono łącznie 67 pocisków manewrujących oraz około 10 dronów bojowych. Co ważne, ukraińska obrona strąciła 51 pocisków i pięć dronów.

Wojna na Ukrainie

Strona ukraińska przekazała także, że "personel medyczny w okupowanym mieście Gorłówka w obwodzie donieckim otrzymał od okupacyjnych władz polecenie, by zabierać dokumenty poległym bojownikom tzw. grupy Wagnera oraz by nie przeprowadzać oględzin ich ciał, lecz zapakowywać zwłoki w worki do transportu".

W czwartek na komunikaty Sztabu Generalnego Ukrainy powołał się portal tvn24.pl

Ostrzał terytorium

Armia Ukrainy podała w zeszłą środę, że Rosja wystrzeliła 70 pocisków manewrujących, z czego 51 udało się zestrzelić. Rakiety, które dotarły do celu, trafiły w 16 obiektów infrastruktury krytycznej. W Wyszogrodzie (obwód kijowski) pocisk uderzył w budynek mieszalny, w wyniku czego zginęły trzy osoby, a 20 zostało rannych. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że rosyjski atak na miasto spowodował śmierć trzech osób, zaś kilkanaście zostało rannych. Po ostrzale całej Ukrainy w kraju pojawiły się poważne problemy z dostawami prądu.

Po rosyjskim bombardowaniu Ukrainy brak prądu dotyka także Mołdawię. Zniszczono wszystkie elektrownie w rejonie granicy mołdawsko-ukraińskiej.

Czytaj też:

Rada Bezpieczeństwa ONZ. Zełenski: Musimy zrozumieć, co Rosja chce osiągnąćCzytaj też:

"Zabito niemowlę, które dopiero co przyszło na świat"