Rozszerzenie NATO. Orban złożył obietnicę Morawieckiemu

Podczas spotkania przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej, oprócz kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego, poruszono także sprawę rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię. Węgry są jednym z dwóch państw Sojuszu, które jeszcze nie wyraziły zgody na akcesję Skandynawów.

Tymczasem, jak przekazał premier Mateusz Morawiecki, szef węgierskiego rządu Viktor Orban zapowiedział, że parlament zajmie się tą kwestią na początku 2023 roku. Wcześniej media donosiły, że uchwała wyrażająca zgodę na rozszerzenie Sojuszu będzie głosowana w Budapeszcie podczas grudniowej sesji plenarnej.

– Zwróciłem się do pana premiera Viktora Orbana o jak najszybszą ratyfikację możliwości przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. Uzyskałem taką obietnicę, że na pierwszej sesji parlamentarnej w nadchodzącym roku, a więc za niewiele ponad miesiąc, ta ratyfikacja nastąpi. A więc jest konkretna data, jest zobowiązanie po stronie Węgier i bardzo za to dziękuję – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej po spotkaniu liderów państw V4.

Przesunięte głosowanie

Obietnica Viktora Orbana złożona podczas szczytu V4 potwierdza wcześniejsze doniesienia szwedzkiego dziennika "Svenska Dagbladet". W połowie listopada gazeta donosiła, że, wbrew wcześniejszym zapowiedziom Budapesztu, rząd Viktora Orbana nie zgodzi się w tym roku na akcesję Szwecji i Finlandii do NATO. Dziennik powołał się na słowa Martona Tomposa, parlamentarzysty węgierskiej partii opozycyjnej Ruch Momentum, który stwierdził, że "Węgry nie zamierzają ponownie rozpatrywać w tym roku wniosków o przyłączenie Finlandii i Szwecji do NATO".

Niedawno szefowa niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ostrzega Węgry przed opieszałością w zgodzie na rozszerzenie NATO. Z ust Annaleny Baerbock padły ostre słowa.

