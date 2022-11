Szef NATO ostro o Putinie. "Nie możemy na to pozwolić"

W poniedziałek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotkał się w Bukareszcie z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem. Po zakończeniu rozmów Stoltenberg wziął udział w konferencji prasowej, podczas której mówił m.in. o trwającym konflikcie na Ukrainie.

Stoltenberg: Nie możemy pozwolić Putinowi wygrać

Sekretarz generalny NATO podkreślił potrzebę inwestowania w obronność, szczególnie w momencie, kiedy "mierzymy się z największym kryzysem bezpieczeństwa od pokoleń".

– Nie możemy pozwolić Putinowi wygrać (...) to pokazałoby autorytarnym władcom na całym świecie, że mogą osiągnąć swoje cele przy do użyciu siły, a to spowodowałoby, że świat byłby znacznie bardziej niebezpiecznym miejsce dla nas wszystkich – tłumaczył.

– Wsparcie Ukrainy jest w interesie bezpieczeństwa nas wszystkich – dodał Stoltenberg.

Sekretarz generalny NATO stwierdził też, że ostatnie ataki sił rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną wskazują, że Putin próbuje użyć nadchodzącej zimy jako broni przeciw Ukrainie. – Musimy być przygotowani na kolejne ataki na Ukrainę – tłumaczył.

Niepokojące słowa Zełenskiego

Analizują sytuację na Ukrainie, w swoim niedzielnym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił natomiast, że przyszły tydzień może być trudny, ponieważ Rosja szykuje nowe uderzenia na Ukrainę.

– Terroryści przygotowują nowe uderzenia i dopóki mają rakiety, nie spoczną – mówił przywódca. Zełenski zaapelował także do mieszkańców ukraińskich miast o wzajemną pomoc.

– Ale nasza umiejętność wzajemnej pomocy i opieki nad tymi, którzy mają najwięcej trudności – osobami starszymi, rodzinami z dziećmi, tymi, którym wojna zabrała domy i bliskich – nasza wzajemna pomoc jest jednym z elementów obrony przed terrorem i naszą siłą – tłumaczył polityk.

