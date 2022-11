Media: USA rozważają przekazanie Ukrainie systemów Patriot

Jak donosi CNN, Stany Zjednoczone rozważają przeniesienie systemu obrony przeciwrakietowej Patriot na Ukrainę w celu wsparcia sił obrony powietrznej przed rosyjskimi atakami. Stacja powołuje się na wysokiego rangą urzędnika Pentagonu.

– Wszystkie opcje są na stole – przekazał urzędnik zapytany, czy Stany Zjednoczone rozważają wysłanie baterii Patriot specjalnie na Ukrainę. – Patriot jest jedną z rozważanych opcji obrony powietrznej – dodał.

Według słów informatora stacji, zapewnienie Ukrainie sprzętu obrony powietrznej jest „najwyższym priorytetem” USA.

– Przyglądamy się wszystkim możliwym opcjom, które mogłyby pomóc Ukraińcom oprzeć się rosyjskim atakom, więc wszystkie opcje są na stole. Patrzymy na to, co mogą zrobić Stany Zjednoczone, patrzymy na to, co mogą zrobić nasi sojusznicy i partnerzy, i szukamy możliwości kombinacji, które byłyby przydatne – powiedział urzędnik.

Tymczasem słowa sekretarza prasowego Pentagonu gen. Pata Rydera przeczą doniesieniom CNN. Rzecznik powiedział dziennikarzom podczas odprawy, że Stany Zjednoczone „nie planują obecnie dostarczać Ukrainie baterii Patriot”.

–Regularnie konsultujemy się z Ukrainą, regularnie konsultujemy się z naszymi sojusznikami i partnerami w sprawie ich potrzeb obronnych – powiedział Ryder i dodał: „W tej chwili nie planujemy dostarczania baterii Patriot na Ukrainę, ale na pewno będziemy kontynuować te dyskusje, a jeśli będzie coś do ogłoszenia w tej kwestii, zrobimy to”.

Patrioty dla Ukrainy

Po wydarzeniach w Przewodowie, gdzie, najprawdopodobniej, ukraińska rakieta przeciwpowietrzna zabiła dwóch mężczyzn, Niemcy zaoferowały Warszawie ochronę nieba systemami Patriot. System miałby stanąć na granicy polsko-ukraińskiej.

Polska zaproponowała jednak, aby sprzęt przekazać bezpośrednio Ukrainie. Na to nie zgodził się rząd w Berlinie, argumentując, że Patrioty to sprzęt należący do systemu NATO i może być wykorzystywany tylko przez członków Sojuszu.

Tymczasem sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg stwierdził, że decyzja o przekazaniu systemu Ukrainie nie wymaga dodatkowych konsultacji. Mogą o tym zadecydować zainteresowane strony.

System Patriot służy do obrony przeciwrakietowej baz wojskowych, dużych ośrodków administracyjnych i przemysłowych. Według Jurija Hnata, przedstawiciela Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, w przypadku przeniesienia instalacji Patriot objętych zostanie do 120 km linii frontu.

