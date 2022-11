Stoltenberg: Rosja nie ma w tej sprawie prawa veta

Szwecja i Finlandia poczyniły duże postępy na drodze do porozumienia z Turcją, w kwestii przyjęcia Sztokholmu i Helsinek do NATO – poinformował, cytowany przez agencję Reutera – szwedzki minister spraw zagranicznych Tobias Billstrom. Przypomnijmy, że Turcja i Węgry to ostatnie kraje, które nie ratyfikowały jeszcze akcesji nowych państw do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Mieliśmy wczoraj bardzo dobre rozmowy między Szwecja, Finlandią i Turcją (...) Idziemy do przodu – komentował w środę Billstrom.

W środę w stolicy Rumunii rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie szefów dyplomacji państw Sojuszu. Podczas spotkania politycy zajmują się przede wszystkim kolejnymi dostawami pomocy dla Ukrainy, a także kwestią rozszerzenia NATO.

– Drzwi do NATO pozostają otwarte. Rosja nie ma w tej sprawie prawa veta – podkreślił we wtorek Jens Stoltenberg. – Putin doprowadził do nadchodzącej akcesji Finlandii i Szwecji ale nie ma w tej sprawie prawa veta i to samo dotyczy Ukrainy – dodał sekretarz generalny Sojuszu.

Szwecja i Finlandia bliżej NATO

O rozszerzeniu Sojuszu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił także w ubiegłym tygodniu, w trakcie 68. rocznej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Hiszpanii.

– Podpisaliśmy protokoły akcesyjne, proces ratyfikacji prawie się zakończył. 28 państw na 30 ratyfikowało już te protokoły – podkreślał polityk.

– Turcja, Szwecja i Finlandia podpisały w czerwcu memorandum, w którym zobligowały się do współpracy w dziedzinie zwalczania terroryzmu. Nadszedł więc czas, by sfinalizować proces akcesyjny i powitać Finlandię i Szwecję, jako pełnoprawnych członków NATO – dodał wówczas sekretarz generalny Sojuszu.

