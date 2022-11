Szojgu zapowiada gigantyczną podwyżkę wydatków na broń

Szojgu odbył naradę z pracownikami resortu obrony. Przedstawił plany na przyszły rok. – W przyszłym roku, biorąc pod uwagę dodatkowe środki budżetowe, ilość funduszy przeznaczonych na zamówienia na potrzeby obrony państwa, wzrosną niemal 1,5-krotnie. To umożliwi zapewnienie stałej gotowości bojowej związków taktycznych i jednostek wojskowych – poinformował minister.

– To ważne, by utrzymać maksymalny możliwy poziom produkcji, zorganizować dostawy do jednostek. Jest niezbędne, by kontynuować modernizację i tworzenie obiecujących systemów uzbrojenia, z ich wykorzystaniem w czasie specjalnej operacji wojskowej – dodał, po raz kolejny powtarzając propagandowy przekaz, zgodnie z którym na Ukrainie nie trwa wojna wywołana przez Rosję, ale "specjalna operacja właśnie".

Szojgu: Rosja potrzeby Rosji

Szojgu zaznaczył, że "w związku ze specjalną operacją wojskową i częściową mobilizacją, potrzeby jeśli chodzi o zamówienia państwowe na wszystkich poziomach wzrosły". – W tym roku, realizacja istniejących i zawartych kontraktów na dostawy uzbrojenia została zoptymalizowana – przekazał

Minister obrony zapowiedział, że Moskwa będzie "przywiązywać szczególną uwagę" do budowy "infrastruktury związanej z jej siłami nuklearnymi". Podczas narady mówił też, że kierownictwo resortu obrony będzie omawiać "rozwój sił rakietowych i artylerii" biorąc pod uwagę "doświadczenia ze specjalnej operacji wojskowej".

– Skuteczne niszczenie ogniem przeciwnika jest ważnym składnikiem sukcesu operacji wojskowej. Znacząca rola w tym przypada wojskom rakietowym i artylerii. W czasie specjalnej operacji nowe metody walki z ich użyciem są testowane – przekonywał Siergiej Szojgu.

