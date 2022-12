Wsparcie dla Ukrainy. Obywatele UE mają dość?

Atakując Ukrainę, Putin wywołał największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i ściągnął na Rosję bezprecedensowe sankcje ze strony USA, UE i innych krajów zachodnich.

Wsparcie dla Ukrainy

W odpowiedzi na rosyjski atak wiele państw UE i NATO wspiera Kijów, wysyłając na Ukrainę broń oraz pomoc humanitarną. Jednocześnie przyspieszyła też procedura przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej; w czerwcu Rada Europejska postanowiła przyznać Ukrainie i Republice Mołdawii status krajów kandydujących.

W badaniu Fundacji Bertelsmanna (przeprowadzonym w marcu, czerwcu i wrześniu br.) sprawdzono jak zmienia się poparcie mieszkańców krajów Unii Europejskiej dla tych działań na rzecz Kijowa. Jak relacjonuje serwis "Deutsche Welle", badanie jest reprezentatywne dla UE, Niemiec i sześciu innych krajów członkowskich, w tym Polski.

"W Niemczech tylko 48 proc. ankietowanych opowiedziało się we wrześniu br. za dostawami broni do Ukrainy. W marcu było to jeszcze 57 proc. Również w całej UE poparcie nieznacznie spadło do 50 proc. Największe poparcie dla dostaw broni wyrazili Polacy (76 proc.)" – czytamy.

Uchodźcy z Ukrainy

Społeczeństwo UE wciąż jest też otwarte na przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, co ma szczególne znaczenie w obliczu nadchodzącej zimy. Jak bowiem alarmują organizacje humanitarne, po serii rosyjskich atakach skupionych na niszczeniu infrastruktury energetycznej, Ukraińcy mogą zacząć masowo opuszczać kraj.

Chociaż wyniki badania wskazują, że odsetek chętnych do pomocy w tym zakresie spada, to wciąż ponad trzy czwarte Europejczyków (77 proc.) chce przyjmować uchodźców ze wschodu. Najwięcej chętnych do przyjmowania uchodźców jest w Hiszpanii (89 proc. ankietowanych było "za"). "W Niemczech gotowość do przyjmowania uchodźców spadła z 86 proc. w marcu do 74 proc. we wrześniu, w Polsce zaś z 83 do 73 proc." – czytamy.

Spadło także poparcie dla przyjęcia Ukrainy do UE w najbliższych latach. "W marcu opowiadało się za tym jeszcze 69 proc. obywateli UE i 61 proc. Niemców, ale we wrześniu już odpowiednio tylko 63 i 55 proc." – podaje "Deutsche Welle".