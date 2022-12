Strona ukraińska: Na południu Rosjanie cofają część sił

To pierwsze oficjalne twierdzenia strony ukraińskiej o odwrocie żołnierzy rosyjskich z tego rejonu, przez który przebiega obecnie główna linia frontu na kierunku południowym.

Ruch na froncie południowym

W komunikacie nie ma informacji na temat przekroczenia Dniepru przez wojska Ukrainy. Komentatorzy wojskowi wskazują w tym kontekście, że na razie operują tam jedynie jednostki specjalne.

Strona ukraińska zwróciła uwagę, że Rosjanie intensyfikują ostrzał zachodniego brzegu Dniepru. Ich celem jest przede wszystkim odzyskany 11 listopada Chersoń, gdzie udaje im się doprowadzać do czasowych przerw w dostawach energii.

W wyniku ostatniego takiego ataku – 23 listopada – po raz kolejny uszkodzeniu uległa infrastruktura krytyczna. W ukraińskich miastach odnotowano problemy z dostępnością energii elektrycznej, zaopatrzeniem w wodę i ciepło.

Po wycofaniu się Rosjan z Chersonia i zachodniego brzegu Dniepru, linia rzeki wyznacza obecnie linię frontu na południu Ukrainy.

Ukraina: Rosja wycofuje część sił

Przypomnijmy, że Rosjanie już wcześniej zaapelowali do cywilów, by opuścili miasteczka po wschodniej stronie Dniepru, oddalone do 15 km od rzeki. Jednocześnie ewakuowano administrację cywilną ze strategicznie położonego miasta Nowa Kachowka.

Ukraińcy potwierdzili, że wojska rosyjskie przesunęły część swojej artylerii stacjonującej w okolicy Dniepru bardziej na tyły. Do tej pory nie wycofywali jednak oddziałów z miejscowości położonych w pobliżu wschodniego brzegu.

Jak informują Ukraińcy "spadek liczby rosyjskich żołnierzy i sprzętu wojskowego zauważono w miejscowości Oleszki". "Wróg wycofał się z określonych miejscowości w obwodzie chersońskim i rozproszył w lasach wzdłuż drogi Oleszki-Hoła Prystan" – przekazuje armia.

Przypomnijmy, że na froncie południowym walczyły najlepsze jakościowo siły rosyjskie, biorące udział w inwazji na Ukrainę. Obecnie Rosjanie mają operować tam głównie rekrutami zwerbowanymi w ramach ogłoszonej we wrześniu mobilizacji wojskowej.

