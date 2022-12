Minister finansów Niemiec odmówił wydania pieniędzy na amunicję

Minister obrony Niemiec zwróciła się do szefa resortu finansów, wzywając go do "natychmiastowego przeznaczenia znacznych środków budżetowych" na zakup nowej amunicji dla Bundeswehry.

Portal Politico dotarł do listu, w którym Lindner odrzucił prośbę Lambrecht. Pismo w imieniu ministra finansów wysłał sekretarz stanu w resorcie Steffen Saebisch, który dość cynicznym tonem stwierdził, że Lambrecht podczas debat budżetowych prowadzonych w ciągu ostatnich kilku miesięcy nigdy nie wspominała o konieczności zakupu dodatkowej amunicji.

Argumentował również, że zdaniem przedstawicieli niemieckiej zbrojeniówki powolna dostępność amunicji i sprzętu "nie jest spowodowana brakiem środków budżetowych, ale skomplikowanym, częściowo nieprzejrzystym i niespójnym planowaniem i biurokracją".

Amunicji wystarczy na kilka godzin walki?

Jak podkreśla Politico, braki w magazynach Bundeswehry były znane od czasu objęcia urzędu przez Lambrecht w grudniu ubiegłego roku, ale nasiliły się dopiero, gdy Niemcy zaczęły przekazywać broń Ukrainie.

Bezczynność minister obrony wywołała palące pytania dotyczące jej przywództwa – nie tylko ze strony opozycji, ale także z szeregów koalicyjnego rządu – w kluczowym momencie, w którym Niemcy pretendują do zwiększenia swojej roli wojskowej w Europie.

Według doniesień medialnych, w przypadku niektórych systemów uzbrojenia Niemcy mogą mieć amunicję tylko na kilka godzin walki, gdyby wybuchła wojna.

Niemcy oferują Polsce baterie Patriot

Po tym, jak 15 listopada w Przewodowie doszło do wybuchu rakiety i śmierci dwóch osób, Niemcy zaoferowały Polsce wsparcie w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej systemami przeciwrakietowymi Patriot.

Szef MON Mariusz Błaszczak najpierw oświadczył, że z satysfakcją przyjął ofertę Berlina i że zaproponuje, by Patrioty stanęły przy granicy z Ukrainą. Jednak dwa dni później minister zmienił zdanie, informując, że proponowane Polsce systemy Niemcy powinny przekazać Ukrainie.

