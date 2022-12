Wybory w USA. Demokraci pieczętują większość w Senacie

8 listopada w Stanach Zjednoczonych odbyły się wybory połówkowe do Kongresu (w połowie kadencji prezydenta). Amerykanie wskazali wszystkich 435 przedstawicieli Izby Reprezentantów oraz 33 lub 34 spośród 100 senatorów, czyli jedną trzecią składu Senatu USA.

Demokraci wygrali w Senacie. Zwycięstwo senator Catherine Cortez Masto w Nevadzie dało Demokratom pięćdziesiąty mandat potrzebny do utrzymania większości w tej izbie, pieczętując zwycięstwo.

Warnock wygrywa w Georgii

6 grudnia w stanie Georgia odbyła się dogrywka wyborcza zakończona wygraną Warnocka. Po przeliczeniu 97 proc. głosów jego przewaga wynosi 1,2 pkt proc. Jak podają amerykańskie media jego wygrana jest już w praktyce niemożliwa.

W tym stanie ani kandydat Demokratów, ani Republikanów, nie zdobyli 8 listopada co najmniej połowy głosów. Wynika to z faktu, że pewną liczbę wyborców przekonał do siebie kandydat Partii Libertariańskiej. Dlatego odbyło się ponowne głosowanie.

Senat – Demokraci 51, Republikanie 49

Oznacza to, że Demokraci będą reprezentowani w 100-osobowym Senacie przez 51 głosów wobec 49 głosów Republikanów. Nawet 50 głosów umożliwiłoby im to utrzymanie większości, ponieważ w przypadku remisu w głosowaniu rozstrzygającym głosem dysponuje wiceprezydent, którą jest obecnie wiceprezydent z Partii Demokratycznej Kamala Harris.

Izba Reprezentantów

W Izbie Reprezentantów Republikanie wygrali w stosunku 221 do 213 i to oni będą dysponować większością.

Wygrana Republikanów w Izbie Reprezentantów oznacza, że nowym spikerem będzie dotychczasowy szef partii w izbie Kevin McCarthy, którego poparła w wewnętrznym głosowaniu większość deputowanych partii. Prezydent Joe Biden złożył mu gratulacje wygranej w Izbie Reprezentantów i zapowiedział wolę współpracy.

