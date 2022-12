Trump: Wymiana Brittney Griner za Wiktora Buta to wstyd dla USA

Trump napisał na swojej stronie internetowej, że to "głupie", "niepatriotyczne" i "wstyd" dla Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem biorąc pod uwagę ciężar zarzutów wobec Buta wymiana była "całkowicie jednostronna".

Były prezydent Ameryki zastanawia się, dlaczego Paul Whelan, obywatel USA skazany w Rosji pod zarzutem szpiegostwa, nie został objęty transakcją.

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało w czwartek, że Viktor But, obywatel Rosji odbywający karę więzienia w Stanach Zjednoczonych za handel bronią, wraca do Rosji w wyniku zawartej z USA umowy wymiany go na amerykańską koszykarkę Brittney Griner, zatrzymaną w Rosji za przemyt narkotyków (olejki z konopii indyjskich - red.) w lutym 2022 r.

Wiktor But – legenda handlu bronią

Wiktor But został zatrzymany w stolicy Tajlandii, Bangkoku, w 2008 r. na podstawie nakazu wydanego przez lokalny sąd na żądanie USA. Oskarżono go o nielegalne dostarczanie broni grupie rebeliantów znanej jako Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii, która została uznana przez Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną. But został poddany ekstradycji do USA dwa lata później. W kwietniu 2012 r. amerykański sąd skazał go na 25 lat więzienia i ukarał grzywną w wysokości 15 mln dolarów.

Brittney Griner, amerykańska gwiazda kobiecej koszykówki (WNBA), została aresztowana w Rosji w lutym 2022 r. pod zarzutem próby przemytu narkotyków do kraju. Na moskiewskie lotnisko Szeremietiewo przyleciała z Nowego Jorku. Podczas kontroli bagażu znaleziono u niej wkłady do e-papierosów z olejkiem haszyszowym, który w Rosji jest nielegalny. Na początku sierpnia Griner stanęła przed sądem, który skazał ją na 9 lat kolonii karnej.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że umowa o wymianie Buta za Griner "nie oznacza kroku w kierunku zakończenia kryzysu" między Rosją i USA.

