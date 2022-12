Wojna na Ukrainie. Zełenski rozmawiał z Macronem

Prezydent Wołodymyr Zełenski przeprowadził w niedzielę rozmowę telefoniczną z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Obaj politycy uzgadniali swoje stanowiska w przededniu internetowego szczytu G7 i konferencji poparcia dla Ukrainy. Jak przekazał po rozmowie prezydent Ukrainy, dyskutował z przywódcą Francji o współpracy w zakresie obronności i stabilności energetycznej Ukrainy.

– Zsynchronizowaliśmy stanowiska w przededniu internetowego szczytu G7 i konferencji w sprawie wsparcia Ukrainy w Paryżu. Rozmawialiśmy o realizacji naszej dziesięciostopniowej formuły pokojowej, współpracy w zakresie obronności i stabilności energetycznej Ukrainy – powiedział ukraiński przywódca.

Emmanuel Macron potwierdził, że rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim na temat przygotowania obu konferencji, które odbędą się we Francji w przyszłym tygodniu.

– Pierwszy szczyt ma charakter międzynarodowy i ma na celu zaspokojenie potrzeb Ukrainy, aby przetrwać zimę. Drugi to udział francuskich firm w odbudowie kraju – powiedział prezydent Francji. Macron podkreślił też, że Ukraina może liczyć na wsparcie Francji „tak długo, jak będzie to potrzebne do pełnego przywrócenia jej suwerenności i integralności terytorialnej”.

Kontrowersyjna propozycja

Niedawno prezydent Francji zszokował opinię publiczną na Ukrainie oraz w Polsce i krajach bałtyckich swoim wezwaniem do udzielenia Rosji "gwarancji bezpieczeństwa", aby zachęcić Moskwę do rozpoczęcia rozmów pokojowych.

Przypomnijmy, że według Macrona w przyszłych negocjacjach między Ukrainą, jej sojusznikami a Rosją jedną z kwestii, od których zależeć będzie pokój, będzie rozszerzenie NATO. Zanim Federacja Rosyjska wróci do stołu rozmów, musi dostać „gwarancje własnego bezpieczeństwa”. Kijów powinien jednak zdecydować, na jakich warunkach rozpoczną się negocjacje.

