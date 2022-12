"Walczę tutaj z Polakami". Szokujące słowa rosyjskiego jeńca

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie pochodzące od ukraińskich żołnierzy, na którym widać rosyjskiego jeńca, schwytanego w Donbasie.

Rosyjski jeniec: Walczę tutaj z Polakami

Ukraińcy wypytują mężczyznę skąd pochodzi i dlaczego przyjechał walczyć. Jeniec mówi żołnierzom, że pochodzi z Biełorecka, miasta w Baszkirii (na południowych-zachodzie Rosji).

– Co robisz na tej wojnie? Po co ty tutaj walczysz? – pytają go na nagraniu Ukraińcy. – Walczę tutaj z Polakami – odpowiada mężczyzna.

– Z jakimi Polakami? Ilu Polaków tu widziałeś? – dopytują ukraińscy żołnierz. – Nie widziałem żadnego – przyznaje jeniec.

Dalej Ukraińcy pytają: "A dlaczego ty, Rosjanin, przyjechałeś walczyć z Polakami na Ukrainie?". – Bo chcą zabrać waszą ziemię – stwierdził mężczyzna.

Prezydent Rosji ostrzega Kijów... przed Polską

Rosyjska propaganda wielokrotnie w ostatnich miesiącach oskarżała Warszawę o plany zaatakowania Ukrainy, wskazując na Rosję, jako obrońcę suwerenności Kijowa.

Kilka dni temu, podczas spotkania z członkami Rady ds. Praw Człowieka w Moskwie, prezydent Władimir Putin odniósł do doniesień rosyjskich mediów propagandowych, ostrzegając Ukrainę, że władze w Warszawie planuje ekspansję na wschód.

– Jeśli chodzi o Polskę, to tam nacjonalistyczni politycy śnią o powrocie tak zwanych terytoriów historycznych, które Ukraina otrzymała od Stalina – tłumaczył Putin. – I do tego będzie dążyć Polska. Widzimy to. Nie mam wątpliwości – mówił polityk.

– Jedynym prawdziwym gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy w jej obecnych granicach może być Rosja – podkreślił dalej prezydent.

Putin opowiada o "polskich wpływach" na Ukrainie

W sierpniu "Daily Mail" opisywał, że podczas wystąpienia na Klubie Wałdajskim Putin przekonywał, że Ukraińcy i Rosjanie stanowią jeden naród. Oskarżył przy tym Polskę o rozbicie tej jednostki.

– To jest fakt historyczny. Te tereny (ukraińskie — red.), to tam w IX w. narodziło się państwo rosyjskie, to był jeden naród, który mówił jednym językiem. Dopiero polskie wpływy w XIV i XV w. spowodowały zmiany w zachodniej części państwa ruskiego – mówił rosyjski przywódca.

Putin stwierdził, że Polska polonizowała "te rosyjskie terytoria", a sami Polacy odpowiadają za to, jakim językiem mówiło się na tych ziemiach. – Można to sprawdzić w archiwach, jak ludzie na tych ziemiach pisali do Warszawy, żeby przestrzegano ich praw i do Moskwy, żeby tych praw broniła – przekonywał.

