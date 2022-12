Koniec sporu na linii Orban-UE? Węgry odblokowały weto

Na początku grudnia węgierski minister finansów Mihaly Varga wypowiedział się w imieniu swojego kraju przeciwko przyjęciu przez Radę Europejską poprawek legislacyjnych, które pozwoliłyby Ukrainie otrzymać 18 mld euro pomocy finansowej w 2023 r.

– Węgry są przeciwne nowelizacji przepisów finansowych – tłumaczył wówczas Varga, podczas otwartej części posiedzenia Rady ds. Gospodarczych i Finansowych.

– Niestety nie byliśmy w stanie zaakceptować pakietu w całości. Nie ostudzi to jednak naszych ambicji, by od początku stycznia rozpocząć dystrybucję pomocy dla Ukrainy – oświadczył czeski minister finansów Zbynek Stanjura, który przewodniczył spotkaniu. I poprosił komisję o znalezienie alternatywnego rozwiązania, które poprą wszystkie państwa Unii (od lipca do grudnia br. Czechy sprawują prezydencję w Radzie UE).

Węgry odblokowały pomoc dla Ukrainy

Ubiegłej nocy Polska Agencja Prasowa ustaliła, że rząd Victora Orbana odblokował weto wobec 18 mld euro wsparcia makrofinansowego Unii Europejskiej dla Ukrainy.

Jest jednomyślna zgoda wszystkich unijnych krajów na plan finansowy dla Ukrainy w wysokości 18 miliardów euro – poinformowały w oświadczeniu Czechy.

Media podają, że Węgry zrezygnowały z weta dotyczącego pakietu bardzo tanich pożyczek, a UE zgodziła na Krajowy Plan Odbudowy Budapesztu i zmniejszyły sumę funduszy (z 65 proc. do 55 proc.) z unijnego budżetu, które zostaną zablokowane z powodu zarzutów korupcyjnych.

Unia zamraża środki dla Budapesztu

W poniedziałek wieczorem Rada Unii Europejskiej poinformowała bowiem także o zamrożeniu 6,3 mld euro funduszy dla Węgier z uwagi na praworządność.

Ambasadorowie państw członkowskich UE zalecili dziś Radzie przyjęcie w drodze procedury pisemnej decyzji wykonawczej na mocy rozporządzenia w sprawie warunkowości w odniesieniu do Węgier – czytamy w komunikacie Rady UE.

Zalecenie oznacza, że Komitet Stałych Przedstawicieli uzyskał wymaganą większość kwalifikowaną do wprowadzenia środków ochrony budżetu Unii przed skutkami naruszeń zasad praworządności na Węgrzech, dotyczących zamówień publicznych, skuteczności działań prokuratorskich oraz walki z korupcją na Węgrzech – podano dalej.

Wpływ tego zawieszenia na budżet wynosi około 6,3 mld euro w postaci zobowiązań budżetowych – czytamy.

