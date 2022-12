Co ogłosi Putin? Podano datę orędzia prezydenta

Zaledwie wczoraj rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował o odwołaniu wielkiej konferencji prasowej z udziałem Władimira Putina. Co roku podczas spotkania prezydent odpowiada na pytania dziennikarzy i obywateli

Tymczasem dzisiaj rosyjskie media propagandowe podają, że drugie ważne wydarzenie z udziałem głowy państwa – przesłanie prezydenta do Zgromadzenia Federalnego może mieć miejsce 27 grudnia. Informacje taką podała na Telegramie agencja RIA Nowosti.

Putin odwołuje spotkanie z dziennikarzami

– Jeśli chodzi o dużą konferencję prasową, to tak, nie będzie jej przed Nowym Rokiem, ale mamy nadzieję, że prezydent znajdzie jeszcze okazję do rozmowy z dziennikarzami, tak ja robi to regularnie, także podczas zagranicznych podróży – mówił Pieskow na konferencji prasowej.

Wcześniej, w listopadzie, rzecznik Kremla zapowiedział, że data organizacji wielkiej konferencji prasowej zostanie podana kiedy ustalona zostanie data wygłoszenia przez Putina orędzie do Zgromadzenia Federalnego. Podczas dzisiejszej konferencji Pieskow nie wspominał jednak o dacie przemówienia – podaje agencja TASS.

W reakcji na słowa Pieskowa, media spekulują jaki może być powód odwołania konferencji, która odbywa się co roku, od 2012 roku. Dziennikarze sugerują, że prezydent może nie chcieć odpowiadać na pytania związane z wojną, lub może mieć problemy ze zdrowiem.

Rosyjski socjolog o złym stanie zdrowia Putina

Kilka dni temu socjolog Walerij Sołowiej, uznany przez Kreml za "agenta zagranicznego", przekazał swoje informacje nt. stanu zdrowia Władimira Putina.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w mediach pojawiają się niepotwierdzone spekulacje, że prezydent, który w tym roku skończył 70 lat, może znajdować się w złym stanie zdrowia. Media od miesięcy spekulują, że powodem ma być nowotwór, choroba Alzheimera lub inne, bliżej nie określone śmiertelne schorzenie.

Sołowiej twierdzi, że głównym schorzeniem Putina jest rak trzustki. Jednocześnie polityk zmaga się z problemami neurologicznymi. "Mogę potwierdzić, że zdiagnozowano u niego wczesną fazę choroby Parkinsona, ale choroba już postępuje. Ten fakt będzie negowany na wszelkie możliwe sposoby i ukrywany" – napisał Sołowiej w komunikacie cytowanym m.in. przez "The Sun".