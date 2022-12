Bośnia i Hercegowina coraz bliżej UE

Jak wskazuje serwis Politico, jest to kamieniem milowym na długiej drodze do przystąpienia tego państwa do UE. Oczekuje się, że decyzja zostanie sformalizowana w czwartek, kiedy przywódcy krajów Unii zjadą do Brukseli na szczyt.

Bośnia i Hercegowina złożyła wniosek o członkostwo w UE w 2016 r., ale temat upadł. Agresja Rosji na Ukrainę przywróciła tę kwestię do bieżącej agendy i zaostrzyła apetyt UE na ekspansję w regionie Bałkanów Zachodnich. Ma to być sposób, aby zapobiec próbom wciągnięcia tych państw w strefę wpływów Rosji.

W czerwcu przywódcy UE przyznali Ukrainie i Mołdawii status krajów kandydujących. Oczekuje się, że Kosowo formalnie złoży swój wniosek o członkostwo w Unii w tym tygodniu. Jednak droga do faktycznego przystąpienia do UE pozostaje długa dla wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich.

Rozszerzenie UE nie tak szybko

"Szczególnie cieszy mnie rekomendacja przyznania Bośni i Hercegowinie statusu kraju kandydującego oraz uznanie wysiłków reformatorskich Ukrainy w tak trudnych czasach" – powiedział czeski minister ds. europejskich Mikuláš Bek po wtorkowym spotkaniu z unijnymi kolegami. Czechy sprawują obecnie czasową prezydencję w UE.

Bek wskazał, że ministrowie ponownie przeanalizują wnioski Ukrainy i Mołdawii, a także Gruzji, która nie uzyskała statusu kraju kandydującego na początku tego roku, wiosną przyszłego roku, po otrzymaniu zaktualizowanej oceny od Komisji Europejskiej.

W październiku Komisja Europejska pozytywnie wypowiedziała się na temat nadania Bośni i Hercegowinie statusu kandydata do UE, ale obwarowała tę kwestię konkretnymi wymogami.

