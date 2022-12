Rosja wprowadza nowe przestępstwo. Będzie karać dożywociem

Autorzy projektu proponują dodanie do rosyjskiego kodeksu karnego nowych przestępstw: pomocnictwo w działaniach sabotażowych, szkolenie do działań sabotażowych oraz organizowanie grupy dywersyjnej i udział w takiej grupie.

Ustawa przewiduje odpowiedzialność karną również za udział, wezwania i nakłanianie do sabotażu oraz jego finansowanie.

– Biorąc pod uwagę, że Federacja Rosyjska prowadzi "specjalną operację wojskową" (tak rosyjskie władze nazywają inwazję na Ukrainę - red.), jednocześnie przyjmując uchodźców i pozostając otwartą na wjazd i wyjazd cudzoziemców, przyjęcie tej ustawy ma zasadnicze znaczenie, niezbędne dla ochrony naszego kraju. Taka jest powszechna opinia wszystkich frakcji Dumy Państwowej – powiedział przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin.

Kara za sabotaż w Rosji. Nawet dożywocie

Projekt zakłada wprowadzenie kary pozbawienia wolności od 8 do 15 lat za werbowanie innej osoby do sabotażu. Za dokonanie tego przestępstwa z nadużyciem urzędu grozi od 10 do 20 lat więzienia, a nawet dożywocie. Organizowanie i pomoc w sabotażu będzie karane od 15 do 20 lat lub dożywotnim więzieniem.

Zgodnie z ustawą, sprawca może zostać uniewinniony, jeśli dobrowolnie skontaktuje się z władzami i zapobiegnie lub udaremni akt sabotażu, w którym uczestniczył, chyba że został uznany winnym popełnienia innego przestępstwa.

