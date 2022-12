Macron dzwoni do Putina. "Zamierzam wezwać prezydenta w tej sprawie"

W tym tygodniu po raz kolejny Rosja zaatakowała obiekty cywilne na Ukrainie za pomocą dronów, kupionych od Iranu.

Macron zapowiada telefon do Putina

O działaniach Moskwy mówił ubiegłej nocy prezydent Francji Emmanuel Macron, podczas konferencji prasowej po szczycie UE w Brukseli.

Jak podkreślił polityk, obecnie "najpilniejszym tematem jest dalsze wzywanie do rozejmu, zakończenia bombardowań i ataków dronów". – Zamierzam wezwać prezydenta Putina w tej sprawie, ponieważ bardzo wyraźnie te ataki (…) w dużej części są zbrodniami wojennymi, są one celowane w infrastrukturę cywilną, w samych cywilów – stwierdził Macron.

– To nie ma charakteru operacji specjalnej, to wojna, którą on rozpoczął i która jest podbojem terytorialnym – dodał prezydent Francji.

Jak relacjonują media, Paryż ma także wezwać Kreml do sfinalizować porozumienie w sprawie bezpieczeństwa ukraińskich elektrowni atomowych.

Brytyjski wywiad: Rosja otrzymała nową partię irańskich dronów

Zaledwie kilka dni temu brytyjskie MON podało, że Rosja prawdopodobnie otrzymała już od Iranu nową partię dronów używanych do ataków na cele cywilne na Ukrainie.

Na początku grudnia, po raz pierwszy od trzech tygodni pojawiły się doniesienia o atakach bezzałogowych statków powietrznych produkcji irańskiej. "Wydarzenia te nie zostały jeszcze potwierdzone, ale jest prawdopodobne, że Rosja wyczerpała swoje poprzednie zapasy kilkuset dronów Shahed-131 i Shahed-136 i teraz otrzymała uzupełnienie" – czytamy w raporcie brytyjskiego wywiadu.

Źródła wywiadu podają, że 6 grudnia 2022 r. Sztab Generalny Sił Zbrojnych poinformował o zestrzeleniu 17 dronów, w tym 14 dronów Shahed-136, a 7 grudnia ukraińscy urzędnicy poinformowali o użyciu irańskich dronów przez Rosję do uderzenia na Zaporoże i Dniepropietrowsk.

"Ostatnie zgłoszone wcześniej zestrzelenie irańskich dronów Shahed-136 na Ukrainie miało miejsce 17 listopada 2022 r. Jeśli zostanie to potwierdzone, jest całkiem prawdopodobne, że Rosja wznowiła ataki nowo dostarczonymi systemami bezzałogowymi" – poinformował brytyjski wywiad.

