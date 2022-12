Szef brytyjskiej armii chce zacieśnienia więzi z Rosją. "Nie można przesadzać"

W wywiadzie dla "The Telegraph" admirał zaznaczył między innymi, że mimo pogorszenia stosunków między Moskwą a Londynem, w ciągu ostatniego roku utrzymywał kontakt ze swoim rosyjskim odpowiednikiem generałem Walerijem Gierasimowem, szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

– Zawsze mówiliśmy, że będziemy w kontakcie, ale nie będziemy wchodzić w szczegóły tego, o czym rozmawiamy. On (Gierasimow) bardzo tego przestrzegał. Chciałbym, żeby to były bardziej regularne kontakty. Chciałbym, żeby były jeszcze silniejsze, nawet jeśli mogą to być trudne rozmowy – powiedział.

Podkreślił, że więzi z Rosją są nadal utrzymywane i chciałby "wycisnąć z nich jak najwięcej". – Niebezpieczeństwo polega na tym, że tak się pochłoniesz (bieżącą sytuacją), że możesz zacząć przesadzać. Trzeba analizować, ale nie przesadzać i starać się zachować równowagę – oświadczył Radakin.

Wojna na Ukrainie pogorszyła stosunki Londynu z Moskwą

W połowie listopada brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverley powiedział, że Londyn nie ma planów powrotu do normalnych stosunków z Moskwą.

Wcześniej Kreml, komentując perspektywy stosunków Rosji z Wielką Brytanią, przekazał, że obecnie nie widzi "żadnych przesłanek, podstaw, ani nadziei, że w dającej się przewidzieć przyszłości nastąpi jakikolwiek pozytywny rozwój sytuacji". Dodał jednocześnie, że "Rosja zachowuje otwartość i gotowość do omawiania najtrudniejszych kwestii przy stole negocjacyjnym, ale nie ze szkodą dla własnych interesów".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapytany, czy prezydent Rosji Władimir Putin wysłał gratulacje w związku z wyborem Rishiego Sunaka na nowego premiera Wielkiej Brytanii odparł, że "taki telegram nie został wysłany, ponieważ Wielka Brytania należy obecnie do kategorii państw nieprzyjaznych".

