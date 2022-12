Girkin: Wyślą mnie do Kijowa i powieszą

Były lider separatystów udzielił wywiadu kanałowi YouTube "Principle Kovalev", gdzie mówił o możliwych scenariuszach zakończenia wojny na Ukrainie.

Nie ma on wątpliwości, że gdy tylko wojna się zakończy, zostanie przetransportowany do Kijowa i tam powieszony. Jak przypomina, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał już na niego wyrok dożywotniego pozbawienia wolności.

– Jak tylko przegramy tę wojnę, pojadę do Hagi na dożywocie, po czym zostanę wysłany do Kijowa i tam powieszony, nie mam co do tego żadnych wątpliwości – ocenia separatysta. - Nie zamierzam walczyć z tym rządem, nie zamierzam go obalić lub w jakiś sposób się do tego przyczynić, bo doskonale rozumiem, co będzie dalej. Nie chcę ponosić nawet ułamka odpowiedzialności za to, co nastąpi później - dodaje.

Rosjanie aresztowali Igora Girkina w sierpniu, gdy ten próbował dostać się na linię frontu

Girkin skazany

Przypomnijmy, że w przeszłości Girkin wprost skrytykował rosyjskiego przywódcę Władimira Putina. Jak podkreślał, działania wojsk rosyjskich nie powiodły się, chociaż "ochrona" ludności cywilnej Donbasu była jednym z celów "specjalnej operacji wojskowej" (jak Moskwa nazywa zbrodniczą napaść na Ukrainę).

Girkin został skazany przez sąd w Hadze za zestrzelenie samolotu pasażerskiego Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych MH17, przy użyciu rosyjskiego pocisku w 2014 roku. Separatystę chcą również osądzić Ukraińcy, którzy wyznaczyli nagrodę 100 tys. dolarów za jego schwytanie. Ukraina oskarża go o śmierć tysięcy osób.

Walki frakcyjne

Kilka dni temu brytyjski resort obrony poinformował, że krążą informacje o możliwym odwołaniu szefa Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej Walerij Gierasimow oraz walkach frakcyjnych po stronie rosyjskiej.

"6 grudnia 2022 roku Igor Girkin, znany rosyjski nacjonalista i były oficer wywiadu wojskowego, twierdził, że spędził dwa miesiące w batalionie Donieckiej Republiki Ludowej na linii frontu. Powiedział, że jego ostatnie doświadczenia ujawniły 'kryzys planowania strategicznego' rosyjskiej operacji na Ukrainie" – czytamy w najnowszym raporcie wywiadowczym udostępnionym przez resort obrony Wielkiej Brytanii.

"Girkin wyśmiewał również obecny nacisk rosyjskiego wojska kładziony na konstruowanie rozległych, pozycyjnych obiektów obronnych, kwestionując ich użyteczność we współczesnej wojnie. To komentarze podkreślają napiętą debatę na temat prowadzenia wojny, która trwa w rosyjskich kręgach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo" – wskazano.

"Krążące w ciągu ostatnich 48 godzin w mediach społecznościowych plotki sugerujące, że rosyjski szef Sztabu Generalnego generał Walerij Gierasimow mógł zostać zwolniony, nie mogą zostać zweryfikowane. Jednak napięcia frakcyjne prawdopodobnie obejmują także szczyt rosyjskiej hierarchii wojskowej" – podkreślają Brytyjczycy.

