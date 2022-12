Rosyjski gazociąg stanął w ogniu. Eksportuje gaz do Europy

Informacje jako pierwsza przekazała ukraińska agencja TNS, a doniesienia następnie potwierdziła agencja Reutersa (powołując się na Regionalne Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w rosyjskiej Republice Czuwaskiej).

"Do ogromnej eksplozji doszło między dwiema miejscowościami w Republice Czuwaskiej. Na ten moment wiadomo, że miało tam dojść do wycieku gazu. Następnie obiekt zaczął płonąć" – przekazały ukraińskie media.

Do eksplozji doszło ponoć podczas prac remontowych. Wybuch miał miejsce tuż przed godziną 14. W jego wyniku zginęły ponoć trzy osoby.

Lokalny oddział Gazpromu w Czuwaszji przekazał, że dostawy gazu będą kontynuowane w pełnym zakresie mimo uszkodzenia gazociągu

Przypomnijmy, że 26 września w systemie rurociągów Nord Stream 1 (NS1) i Nord Stream 2 (NS2) doszło do eksplozji i wycieku gazu w czterech miejscach jednocześnie. Rosja uznała to za "akt międzynarodowego terroryzmu", a prezydent Władimir Putin wprost obarczył odpowiedzialnością Zachód.

Unijny limit cen gazu

Przypomnijmy, iż w drugiej połowie października tego roku, po unijnym szczycie, poinformowano, że przywódcy 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie pakietu, który ma doprowadzić do obniżenia cen energii. Polska apelowała o uzgodnienie obejmujące tymczasowe limity cen gazu. Szczegóły mieli dopracować ministrowie. Sprawa była jednak torpedowana przez Berlin.

We wtorek, 13 grudnia w Brukseli odbył się nadzwyczajny szczyt dotyczący wprowadzenia limitów cen gazu, w którym wzięli udział ministrowie środowiska państw UE. Rozmowy zakończyły się fiaskiem. Wówczas polska minister klimatu informowała, iż we Wspólnocie Europejskiej jest grupa państw, której zależy na jak najwyższych cenach gazu. – Części państw zależy nie na ustanowieniu maksymalnego pułapu na gaz, co byłoby wielkim wsparciem dla obywateli w UE, a na utrzymaniu jak najwyższych cen gazu – mówiła Anna Moskwa.

