Miedwiediew z misją w Pekinie. Miał przekazać wiadomość od Putina

Chiński przywódca Xi Jinping spotkał się w środę z zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrijem Miedwiediewem i wyraził zaniepokojenie wojną między Rosją a Ukrainą. Jak podaje Reuters, Xi Jinping zaproponował dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu.

Podczas rozmowy z Miedwiediewem, Xi Jinping powiedział, że Chiny popierają ideę rozwiązania kryzysu środkami politycznymi. Dodajmy, że były prezydent Federacji Rosyjskiej przyjechał do Pekinu na zaproszenie Komunistycznej Partii Chińskiej Republiki Ludowej.

Podczas spotkania strony omówiły możliwości współpracy strategicznej między Chinami i Rosją. Chińskie środki masowego przekazu zauważają również, że Miedwiediew przekazał Xi Jinpingowi wiadomość od Putina. Nie podano jednak, o co chodziło.

Chińskie wpływy

Pekin jest jednym z głównych ośrodków, gdzie toczy się gra o zakończenie wojny na Ukrainie. We wtorek prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w rozmowie telefonicznej z Xi Jinpingiem wezwał chińskiego przywódcę do użycia swoich wpływów, aby przekonać Władimira Putina do zaprzestania działań wojennych.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Chiny są języczkiem u wagi ze względu na bliskie stosunki z Rosją z jednej strony i konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi z drugiej. Oficjalnie Pekin pozostaje neutralny wobec wydarzeń na Ukrainie i w oficjalnych komunikatach nie nazywa tego co się dzieje "wojną".

Rzecznik chińskiego MSZ stwierdził pod koniec kwietnia, że "z zewnątrz może się to wydawać konfliktem między Rosją a Ukrainą, jednak faktycznymi stronami konfliktu są Rosja i Stany Zjednoczone, które są reprezentowana przez NATO". Przekonywał, że "Unia Europejska musi zastanowić się nad tym, kto na tej wojnie czerpie najwięcej, kto jest teatrem działań wojennych, a kto na tej wojnie najwięcej traci".

