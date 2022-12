"Miałam łzy w oczach". Ukraińcy o Zełenskim

Wołodymyr Zełenski w środę odbył pierwszą od wybuchu wojny wizytę zagraniczną. Ukraiński prezydent poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się z prezydentem USA, a także wygłosił przemówienie w Kongresie.

W trakcie wspólnej konferencji prasowej prezydentów USA i Ukrainy, Joe Biden zapewnił, że Stany Zjednoczone udzielają Ukraińcom pomocy bez względu na wewnętrzne podziały polityczne. – Zarówno Demokraci, jak i Republikanie chcą pomagać Ukrainie, zagwarantować wsparcie, ponieważ rozumiemy, że walka Ukrainy jest częścią czegoś większego – mówił polityk.

Prezydent USA wyraził też zadowolenie, że może porozmawiać z Zełenskim twarzą w twarz. Przypomniał, że do tej pory rozmawiali wielokrotnie telefonicznie.

– To niezwykle istotne, bo przywództwo w czasie tak trudnego kryzysu wymaga inspiracji. Wołodymyr Zełenski inspiruje nas i cały świat. Wizyty ma miejsce w czasie, kiedy Putin eskaluje swoje ataki, ostrzeliwuje szkoły, szpitale. To straszne. Oczekujemy na rozpoczęcie nowego roku i ważne jest, by ludzie w Ameryce dowiedzieli się, co jest potrzebne, abyśmy w 2023 r. mogli pokazać swoją solidarność – powiedział. Biden zwrócił się też do Ukraińców, zapewniając, że naród ukraiński nie jest i nigdy nie pozostanie sam.

Ukraińcy poruszeni działaniami prezydenta

Dziennikarze serwisu CNN zapytali o podróż Zełenskiego do Waszyngtonie mieszkańców Kijowa. – Ta wizyta przybliża koniec wojny – mówiła Tetiana Wasiliwna. Kobieta pochodzi z Chersona, obecnie mieszka w Kijowie gdzie pracuje w sklepie z warzywami. – Ta podróż pomoże nam odnieść zwycięstwo – tłumaczyła dalej kobieta.

– Naprawdę miałam łzy w oczach, kiedy zobaczyła w jak dobry sposób on został tam przyjęty – podkreśliła Wasiliwna. – On wykonuje świetną robotę jako prezydent, naprawdę świetną, nie mam słów, żeby go opisać – dodała wzruszona kobieta.

– Kiedy przemawiał w Izbie Reprezentantów, to jak wyglądał, nie nosił garnituru, był sobą – stwierdziła natomiast dyrektor ds. marketingu z Kijowa Mariya Hrachova. Kobieta przyznaje, że wystąpienia Zełeńskiego zawsze ją poruszają i tym razem też tak było.

– Mówił prawdę, mówił to co chciał i to co musiał powiedzieć, podziwiam to – dodała Hrachova.

