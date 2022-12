Współpracownik Putina ranny w ostrzale. Media: Jego stan się pogarsza

Serwis Ukraińska Prawda podał w nocy ze środy na czwartek, że znany kremlowski propagandysta i współpracownik prezydenta Rosji Władimira Putina – Dmitrij Rogozin – został ranny w Doniecku.

Były wicepremier Rosji miał odnieść obrażenia w czasie ukraińskiego ostrzału – według różnych źródeł – restauracji lub hotelu, w którym polityk świętował swoje urodziny.

Jak podała Ukraińska Prawda, w wyniku "precyzyjnego ostrzału" przeprowadzonego przez ukraińskie wojsko, Rogozin miał zostać ranny w głowę, plecy, pośladek i udo. Rano media informowały jednak, że życie polityka nie jest zagrożone.

W czwartek wieczorem w mediach społecznościowych pojawiła się jednak informacja, że stan Rogozina pogarsza się, a obrażenia są poważne.

Były wicepremier ma zostać przetransportowany do Moskwy, gdzie lekarze podejmą decyzje o jego dalszym leczeniu.

Rogozin: Zdobędziemy Kijów, tak jak zdobyliśmy Wiedeń, Berlin i Budapeszt

Zaledwie kilka tygodni temu były Rogozin zapowiadał, że Rosja zajmie Kijów, tak jak kiedyś inne miasta w Europie.

– Co do tego, jak to się wszystko skończy (wojna na Ukrainie - red.), jestem głęboko przekonany, że zdobędziemy Kijów, a nie wyzwolimy. Wyzwolimy Donbas. Zabierzemy wszystko inne, tak jak zdobyliśmy Wiedeń, Berlin i Budapeszt – powiedział Rogozin w rosyjskiej propagandowej telewizji.

Podkreślił, że kierownictwo rosyjskiego państwa "nie może zostawić tego problemu naszym dzieciom i wnukom".

Rogozin, który jest byłym wicepremierem i byłym szefem Roskosmosu, otwarcie przyznał, że Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie wojnę. Pytany, co oznacza "denazyfikacja", odparł wprost, że chodzi o zabijanie ukraińskich żołnierzy i poborowych w liczbie od 300 do 1000 dziennie.

– Nikt nie będzie tego żałować, przynajmniej nikt z Doniecka i Ługańska – stwierdził.

