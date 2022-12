Fala strajków w Wielkiej Brytanii. Rząd wzywa do pomocy wojsko

Agencja prasowa Reuters poinformowała, że na brytyjskich lotniskach można spodziewać się wydłużonych kolejek do kontroli paszportowej. To efekt strajku pracowników państwowej straży granicznej. Funkcjonariusze domagają się wyższych płac oraz poprawy warunków zatrudnienia. Protest ma potrwać do Nowego Roku.

W związku z tym, możliwe są poważne opóźnienia odlotów i przylotów.

Strajk na brytyjskich lotniskach

W piątek portal Interia.pl przekazał, że pracownicy zrzeszeni w brytyjskich związkach zawodowych nie zgadzają się na obecny poziom płac oraz warunki zatrudnienia, które nie były zmieniane od dziesięcioleci. Rząd zaproponował strajkującym podwyżkę w wysokości 2 proc. Nie spełniło to jednak oczekiwań protestujących, którzy podnoszą argument wysokiej inflacji w kraju.

Strajk pracowników straży granicznej planowany jest w dniach 23-26 grudnia oraz 28-31 grudnia i obejmie lotniska: Londyn-Gatwick, Londyn-Heathrow, Birmingham, Cardiff, Glasgow, Manchester, Port of Newhaven. Władze państwowe już zapowiedziały oddelegowanie personelu wojskowego oraz urzędników do przeprowadzania kontroli granicznych.

Komunikat polskiego MSZ

W uwagi na sytuację w Wielkiej Brytanii, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, w którym informuje, iż należy liczyć się z opóźnieniami lotów, a ponadto, osoby przylatujące do Zjednoczonego Królestwa powinny być przygotowane na dłuższy czas oczekiwania na kontrolę graniczną.

MSZ zaleca także, aby uprawnieni pasażerowie korzystali z bramek automatycznych. "Prosimy zabrać do bagażu podręcznego konieczne leki, artykuły higieniczne, jedzenie i picie na wypadek wielogodzinnych opóźnień w strefie lotniska, która nie posiada sklepów ani restauracji" – czytamy w komunikacie na stronie gov.pl. Co jednak najważniejsze, zalecane jest ograniczenie podróży tylko do koniecznych.

Protest w Royal Mail

Grudniowa fala strajków na Wyspach Brytyjskich nie dotyczy jedynie lotnisk. Protestują również pracownicy Royal Mail, czyli państwowego przedsiębiorstwa pocztowego. Wydarzenie ma wpływ na przedświąteczne dostawy i w pewnym stopniu paraliżuje system pocztowy.

Związki zawodowe zwracają uwagę na zbyt niskie płace jak na obecne warunki gospodarcze.