Węgry przygotowują się na wizytę Franciszka

Premier Victor Orban powierzył przygotowanie i nadzór nad wydarzeniem wicepremierowi Zsoltowi Semjénowi. Będzie on wspomagany przez Zoltána Kovácsa, sekretarza stanu odpowiedzialnego za komunikację i stosunki międzynarodowe.

Planowana wizyta papieża Franciszka na Węgrzech już budzi duże emocje, choć nie jest jeszcze znana dokładna jej data.

Pielgrzymka na Węgry

Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie Ojciec Święty przybędzie na Węgry, ale według pogłosek prasowych powinno to nastąpić we wrześniu, po wizycie Franciszka w Portugalii na zakończenie XXXVIII Światowych Dni Młodzieży (5-6 sierpnia 2023).

W sierpniu bieżącego roku prezydent Katalin Novák została przyjęta na audiencji prywatnej przez papieża Franciszka w Watykanie. Rozmawiano wówczas o tej możliwej, a zdaniem niektórych niemal pewnej papieskiej wizycie na Węgrzech na razie zaplanowanej na 2023 rok. Przed tygodniem pojawiły się informacje, że Novák złożyła oficjalny list z zaproszeniem do papieża Franciszka i poprosiła go o wizytę na Węgrzech w 2023 roku.

Kolejna wizyta

Jeśli to życzenie Węgier i papieża zostanie urzeczywistnione, to Węgry dołączą do krótkiej listy krajów odwiedzonych przez Franciszka dwukrotnie. We wrześniu 2023 roku te kraje byłyby trzy: Kuba, Portugalia i Węgry.

Obok ewentualnej wizyty na Węgrzech Ojciec Święty ogłosił już zamiar odwiedzenia Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego (31 stycznia - 5 lutego 2023 r.). W sierpniu odbędą się w Lizbonie Światowe Dni Młodzieży. Następnie są bardzo prawdopodobne wyjazdy do Marsylii na spotkanie biskupów regionu Śródziemnomorskiego, które ma dotyczyć przede wszystkim kwestii pokoju i kryzysu migracyjnego oraz do Libanu. Wizyta planowana w 2022 roku została przełożony na nowy termin.

Czytaj też:

Czy Kongregacja Nauki Wiary zostanie oddana w postępowe ręce?Czytaj też:

Papież podpisał list rezygnacyjny. Może mieć zastosowanie w jednym przypadku