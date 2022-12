Miedwiediew ma nowe stanowisko. Zdecydował sam Putin

Były prezydent Rosji otrzymał nowe stanowisko. Decyzją Putina, Miedwiediew został pierwszym zastępcą przewodniczącego Komisji Wojskowo-Przemysłowej. Dekret w tej sprawie został opublikowany w niedzielę.

Podpisany przez Putina dokument wprowadził zmiany w składzie Komisji Wojskowo-Przemysłowej. Zgodnie z nimi Miedwiediew, który jest obecnie wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Rosji, został jej pierwszym wiceprzewodniczącym.

"Wojskowa Komisja Przemysłowa jest stałym organem powołanym w celu zapewnienia realizacji polityki państwa w zakresie kompleksu wojskowo-przemysłowego oraz wojskowo-technicznego wsparcia obronności, bezpieczeństwa narodowego i organów ścigania" – czytamy na rządowej stronie internetowej. Przewodniczącym komisji jest sam Władimir Putin.

W skład komisji wchodzą także minister obrony Siergiej Szojgu, szef Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew, szefowie Służby Wywiadu Zagranicznego, FSB, Gwardii Narodowej i inni.

Gwarancje dla Rosji

Miedwiediew jest znany ze swoim szokujących, a czasami wręcz kuriozalnych opinii. Ostatnio zasłynął żądaniami gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji.

Słowa byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa cytuje serwis "The Kyiv Independent". Polityk miał stwierdzić, że do "normalizacji sytuacji" – konfliktu na Ukrainie, który jak tłumaczy może doprowadzić do wybuchu III wojny światowej – Rosja musi uzyskać "gwarancje bezpieczeństwa".

W cytowanym przez serwis tekście Miedwiediew powtarza – za prezydentem Władimirem Putinem – że celem "specjalnej operacji wojskowej" była ochrona rosyjskich obywateli i Rosja musiała dokonać inwazji.

Celem była denazyfikacja odrażającego, niemal faszystowskiego reżimu ukraińskiego. Całkowita demilitaryzacja państwa ukraińskiego. Gwarancje przeciwko przyszłej agresji – napisał Miedwiediew.

