Benedykt XVI jest poważnie chory. Papież prosi o modlitwę

– Chciałbym poprosić was wszystkich o szczególną modlitwę w intencji papieża-seniora Benedykta, który w milczeniu wspiera Kościół. Pamiętajcie o nim, jest bardzo chory prosząc Pana, aby go pocieszył i wspierał w tym świadectwie miłości do Kościoła aż do końca – zaapelował w środę Franciszek.

– Niech Dzieciątko z Betlejem obdarza was swoim światłem i pociechą. Niech da udręczonej Ukrainie, uciemiężonej brutalnością wojny i upragniony dar Pokoju – modlił się dalej Ojciec Święty.

Papież pozdrowił także uczestniczących w dzisiejszej audiencji ogólnej członków ruchu Focolare przybyłych z różnych krajów.

Benedykt XVI został najstarszym papieżem w historii

Benedykt XVI, który ma obecnie 95 lata, został najstarszym wiekiem papieżem w historii. Jak dotąd tytuł ten należał do Leona XIII, który w chwili śmierci miał 93 lata, 4 miesiące i 18 dni. W następnej kolejności należy wymienić papieża Jana XXII, który zmarł w wieku 90 lat. Następni pod względem długości życia są: papież Klemens XII (7 IV 1652-6 II 1740, papież od 12 lipca 1730), który dożył prawie 88 lat i Klemens X (12 VII 1590-22 VII 1676, wybrany na Stolicę Piotrową 29 IV 1670), który odszedł 10 dni po swych 86. urodzinach.

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927. W 2005 roku, po śmierci św. Jana Pawła II, został wybrany na papieża i przyjął imię Benedykt XVI. Z końcem lutego 2013 jako pierwszy papież od ponad siedmiu wieków ustąpił z urzędu. Emerytowany biskup Rzymu mieszka obecnie w byłym klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Ogrodów Watykańskich. Benedykt XVI jest w tej chwili "papieżem seniorem" – "Papa emeritus" i nadal nosi białe szaty, które – zgodnie z wielowiekową tradycją – zastrzeżone są tylko dla biskupów Rzymu.

