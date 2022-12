Putin odwołał podróż służbową

– Władimir Putin nie pojedzie 28 grudnia do obwodu pskowskiego i zamiast tego weźmie udział w zdalnym otwarciu fabryki Titan-Polymer – przekazał w środę dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. – Miał lecieć dziś wieczorem do obwodu pskowskiego w podróż służbową, ale ostatecznie ze względu na warunki pogodowe nie jest to możliwe. Z Petersburga zorganizuje wideokonferencję, podczas której otwarcie fabryki Titan-Polymer zostanie zainaugurowane – cytuje rzecznika Kremla rosyjska agencja TASS.

"Wyślesz mi ogórki?". Putin zadzwonił do 8-latki z Zaporoża

Agencja Ria Novosti podaje, że ubiegłym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin, po rozmowach z premierem Armenii Nikolem Paszynianem, zadzwonił do 8-letniej Aleksandry Titarenko.

W sali wystawowej w Moskwie, polityk wybrał kartkę od kilkorga dzieci z Rosji i okupowanych terenów Ukrainy, które napisały do przywódcy list z życzeniami. Wśród wybranych znalazła się karta od ośmiolatki, mieszkającej w zajętym przez Rosjan Zaporożu.

Jak podają rosyjskie media propagandowe, dziecko marzyło o wizycie na Krymie i odwiedzeniu domu Dziadka Mroza.

Na nagraniu opublikowanym przez służby prasowe Kremla, słuchać jak Putin pyta rozmówcę (którym według propagandowych mediów ma być Aleksandra Titarenko) o wizytę na Krymie.

– Piłaś herbatę? Bajgle? Herbatniki? Pyszne? Dzięki Bogu – mówi prezydent.

Następnie polityk prosi dziecko o... noworoczny prezent. – Pozdrów mamę i tatę. Wyślesz mi... Wiem, że uprawiasz tam ogórki i pomidory. Wyślesz ogórki? Tak. Będę czekać na prezenty noworoczne – mówi Putin na opublikowanym w mediach społecznościowych filmie.

