Podano nowe, nieoficjalne informacje o stanie zdrowia Benedykta XVI

Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez katolicki portal National Catholic Register, papież Benedykt XVI cierpi na niewydolność nerek. Co więcej, 1,5 miesiąca temu u 95-letniego papieża konieczna była regulacja rozrusznika serca. Portal przytacza te doniesienia, powołując się na źródło w Watykanie.

Zgodnie z wydanym w środę oświadczeniem Watykanu, papież - emeryt znajduje się pod kontrolą lekarzy. Wcześniej tego dnia papież Franciszek zaapelował o modlitwę w intencji Benedykta XVI, który, według jego słów, jest "bardzo chory".

– Chciałbym poprosić was wszystkich o szczególną modlitwę w intencji papieża-seniora Benedykta, który w milczeniu wspiera Kościół – zaapelował w czasie audiencji ogólnej w Watykanie Franciszek.

Niepokojące informacje

Dyrektor watykańskiego biura prasowego Matteo Bruni, komentując apel papieża Franciszka, zauważył, że "w ostatnich godzinach stan zdrowia papieża – seniora pogorszył się z powodu jego zaawansowanego wieku", natomiast obecnie "jest pod kontrolą i stałym nadzorem lekarzy".

Prośbę o modlitwę w intencji chorego papieża wystosowali także biskupi z Niemiec i z Polski.

– Przyłączam się do wezwania papieża Franciszka do modlitwy. (...) Moje myśli są z papieżem – seniorem. Wzywam wiernych w Niemczech do modlitwy za Benedykta XVI – zaapelował przewodniczący Konferencji Episkopatu biskup Limburga Georg Bätzing w rozmowie z KNA, na którą powołała się Katolicka Agencja Informacyjna.

Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Olaf Scholz również życzył Benedyktowi XVI "dobrego powrotu do zdrowia". – Nasze myśli są z nim – powiedziała z kolei na konferencji w Berlinie zastępca rzecznika prasowego niemieckiego rządu Christiane Hoffmann.

Papież Franciszek odwiedził chorego Benedykta XVI w klasztorze Mater Ecclesiae.

Czytaj też:

Biskupi wzywają do modlitwy za Benedykta XVICzytaj też:

Papież Franciszek przyjechał do ciężko chorego Benedykta XVI