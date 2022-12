Były naczelny rabin Moskwy wzywa Żydów do ucieczki z Rosji

Według niego "podczas gdy Rosja wraca do nowego typu Związku Radzieckiego", w kraju narasta antysemityzm. – Krok po kroku żelazna kurtyna znów zapada. Dlatego uważam, że najlepszą opcją dla rosyjskich Żydów jest wyjazd – powiedział Goldschmidt.

Dodał, że patrząc na rosyjską historię, "kiedy system polityczny był zagrożony, władza starała się przekierować złość i niezadowolenie mas na społeczność żydowską". Podkreślił, że działo się to zarówno "w czasach carskich, jak i pod koniec okresu stalinowskiego".

Goldschmidt wyjechał z Rosji, bo nie chciał poprzeć wojny z Ukrainą

Goldschmidt opuścił Rosję dwa tygodnie po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Jego szwagierka powiedziała, że zrobił to z powodu nacisków ze strony władz, by publicznie poparł inwazję. Potwierdził to sam Goldschmidt. – Istniała presja na przywódców społeczności, aby poparli wojnę, a ja odmówiłem. Zrezygnowałem, ponieważ kontynuacja funkcji naczelnego rabina Moskwy byłaby dla gminy problemem z powodu represji podjętych wobec dysydentów – tłumaczył.

Pinchas Goldschmidt urodził się w Zurychu. Uzyskał tytuł magistra prawa talmudycznego w Chicago oraz dyplom rabinacki nadany przez naczelnego rabina Jerozolimy. W 1989 r. przeniósł się z rodziną do Rosji i mieszkał tam do wybuchu wojny.

Ogromny wzrost powrotów Żydów do Izraela

Izrael podobno repatriował w tym roku prawie 40 tys. Żydów z Rosji. Liczba osób wyjeżdżających w ramach programu wzrosła o ponad 400 proc. – poinformowała organizacja pozarządowa Ofek z Izraela. – To poziom z czasów rozpadu ZSRR – zauważył w sierpniu demograf Aleksiej Raksza.

Media przypisują ten masowy exodus żądaniu przez rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości likwidacji agencji Sochnut, której kluczowym zadaniem jest pomoc w repatriacji do Izraela. W lipcu resort wysłał odpowiedni pozew w tej sprawie do sądu w Moskwie.

Źródła "Jerusalem Post" podały, że zarzuty władz wobec Sochnutu dotyczyły "gromadzenia i przekazywania danych osobowych Rosjan oraz drenażu mózgów". Pod koniec grudnia sąd po raz kolejny odroczył rozprawę w sprawie likwidacji agencji.

Czytaj też:

"To jest Żyd? Nie mam o czym z nim rozmawiać". Ujawniono słowa Putina z początku wojny